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​El avión Saeta II ​posee tecnología turca y desarrollo español según, Turkish Aerospace

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Madrid, 29 abr (EFE).- El presidente y CEO de Turkish Aerospace, Mehmet Demiroğlu, ha asegurado que ​aunque la base del avión de entrenamiento Saeta II ​cuente con tecnología turca, su evolución y desarrollo será español, por el mantenimiento que coordinará Airbus, con capacidad de aplicar modificaciones según las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas.

Turkish Aerospace firmó ayer un contrato con el Gobierno español para la adquisición de 30 aviones de entrenamiento Hürjet, que en España se llamarán Saeta II, en homenaje al primer reactor español Hispano Aviación HA-200 Saeta.

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A este respecto, durante el Diálogos EFE Defensa ‘De Ankara a Talavera la Real: El Hürjet y la nueva era de la defensa española’, Demiroğlu ha insistido en que “no se puede mirar solo la chapa del avión, sino todo el ciclo de vida del proyecto”.

El acuerdo tendrá un valor de 2.600 millones de euros y la primera entrega está programada en la segunda mitad de 2028, con el objetivo de completarlo para 2031: “Vamos a proveer la plataforma. Airbus -empresa elegida para coordinar el proyecto en España- va a proveer el equipo de entrenamiento y los sistemas. Y habrá una serie de empresas [españolas], un total de 14, que aportarán ciertos subcomponentes”.

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Durante la entrevista realizada por el responsable de Relaciones Institucionales de EFE, José Manuel Sanz, el directivo turco también ha hecho referencia al actual contexto geopolítico que ha obligado al sector de defensa a moverse muy rápido.

Bajo su experiencia en los últimos conflictos, la rentabilidad es clave “ahora” para aquellos países que buscan productos que se fabriquen rápido y de forma eficiente como, por ejemplo, los drones.

Demiroğlu ha explicado que cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, en febrero de 2022, pensaron que sería un conflicto convencional con tanques y vehículos blindados, pero su evolución y la de otros casos como el de Pakistán contra India o el de Estados Unidos e Israel contra Irán han dejado una tasa elevada de uso de misiles, defensa aérea y otros productos ligeros.

“Solían requerirse plataformas muy caras y de tecnología muy avanzada. Ahora nadie quiere eso. Quieren algo que funcione, que sea rentable y que se fabrique lo más rápido posible”, ha comentado el directivo, quien ha añadido que la compañía adaptó su portfolio para ofrecer soluciones con base en las necesidades de las naciones.

De cara al futuro, Demiroğlu ha hecho referencia al KAAN, un avión de combate de quinta generación de Turquía, que ahora mismo supone, en sus palabras, el programa número uno, “no solo en la industria aeroespacial turca, sino también en la defensa turca, porque no se trata de una plataforma, también está construyendo un ecosistema”.

El plan establecido es que los dos primeros prototipos de prueba reales volarán este año, y un tercero el año que viene, de forma que para 2027 o 2028 pondrán en el aire el primer prototipo de la producción en serie y, poco después, entregarán el KAAN Bloque 10 a la Fuerza Aérea turca.

“Dentro de la OTAN hay una serie de países que desarrollan tecnologías mucho antes que otros. No para competir con ellos, sino también para dar fuerza a la OTAN porque si cada país es más fuerte que en el pasado, entonces la alianza va a ser más fuerte”, ha concluido. EFE

(foto)(vídeo)

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