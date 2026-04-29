Detenido un joven en Málaga por fabricar y distribuir billetes de euros falsos por Europa

Málaga, 29 abr (EFE).- Un joven ha sido detenido en Málaga por ocultar en su domicilio un laboratorio clandestino dedicado a fabricar billetes falsos de 20, 50 y 100 euros, que ofrecía a cambio de criptomonedas y distribuía a diferentes puntos de Europa mediante envíos de paquetería.

El ahora detenido ofertaba los billetes a través de la 'red oscura' ('dark web', en inglés) y se han detectado más de 500 envíos a través de distintas oficinas postales en los que usaba datos de identidad falsos para dificultar su rastreo y localización. En el registro se han intervenido 28.350 euros en billetes falsos y monedas virtuales valoradas en 143.000 euros.

PUBLICIDAD

Según han informado la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, la investigación se inició el pasado octubre tras la información facilitada por autoridades austríacas que alertaban de la adquisición de moneda falsa a través de la red oscura y abonada mediante monedas virtuales.

Las gestiones policiales permitieron detectar numerosos paquetes con destino a países de Europa, varios de ellos interceptados en diferentes puntos del continente y que presentaban un patrón común: todos habían sido remitidos desde oficinas de Correos de Málaga y contenían billetes falsos de valor facial 20, 50 y 100 euros.

PUBLICIDAD

Alemania era uno de los principales destinos de la moneda falsificada y uno de estos envíos pudo ser interceptado tras el arresto de un joven de origen asiático que portaba billetes falsos recibidos en un paquete procedente de Málaga.

Una vez identificado el presunto responsable de los envíos, los agentes practicaron dos entradas y registros en los que localizó el laboratorio equipado con diverso material como cartuchos de tinta, papel holográfico de billetes de 20 y 50 euros, dos prensas manuales y recortes de impresión de billetes.

PUBLICIDAD

También contenía dos guillotinas, tres rollos de material metálico holográfico, cuatro rodillos manuales, dos tampones en relieve de la marca de agua, un bote de tinta y malla de serigrafía.

El investigado detenido pasó a disposición judicial tras esta operación conjunta de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional, Europol y las autoridades de Austria. EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)