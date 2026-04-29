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Casi el 35 % de los españoles ha vivido siempre en el municipio donde nació

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Madrid, 29 abr (EFE).- El 34,7 % de la población española, más de 17 millones de personas, siempre ha residido en el municipio en el que nació, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las cifras de variables de residencia, educativas y laborales del Censo Anual de Población correspondientes a los años 2025 y 2024 revelan, además, que el 28,9 % de los españoles sí ha cambiado de municipio, pero lo ha hecho a otro de su misma provincia.

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La relación entre el lugar de residencia actual y el anterior varía entre las principales ciudades, de modo que Córdoba (57,1 %), Murcia (54 %) y Sevilla (50 %) presentan los mayores porcentajes de población que siempre ha residido en el mismo municipio, mientras L’Hospitalet de Llobregat (17,6 %), Palma (33,5 %) y A Coruña (33,6 %) registran porcentajes bastante inferiores.

Estadística destaca que el 24,7 % de los residentes en Madrid procedían de otra comunidad autónoma, el 27,1 % de los residentes en Barcelona procedían del extranjero y el 20,5 % de los residentes en Valencia procedían de otro municipio de la misma provincia.

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La estadística dada a conocer este miércoles por el INE indica también que, a 1 de enero de 2025, el 24,4 % de los 9.464.210 residentes en España nacidos en el extranjero ha llegado en los dos años anteriores a esa fecha y el 12,8 % en el último año.

Este porcentaje ha ido descendiendo según el año de llegada se alejaba de la fecha censal, salvo en la década de 2001 a 2010, donde alcanzó el 27 %, precisa el INE.

Entre los principales países, un 34,7 % de los nacidos en Colombia que han venido a residir a España lo hizo en 2023 y en 2024, por delante de los originarios de Perú (32,4 %) y Venezuela (31,3 %).

Por el contrario, los nacidos en Bolivia (10,8 %), Ecuador (13,1 %) y Reino Unido (13,6 %) registraron los menores porcentajes de llegadas en los dos últimos años.

Además, más de la mitad de la población nacida en Bolivia, Rumanía y Ecuador llegó a España en la década de 2001 a 2010 (60,3 %, 54,5 % y 51,8 %, respectivamente), en tanto que en el caso de Francia la mayor parte de las llegadas (48,2 %) ocurrió antes de 2001.

Asimismo, la estadística publicada este miércoles señala que el 33,6 % de las personas de 15 años y más tenía estudios superiores en 2024, mientras que el 14,8 % había completado estudios de educación primaria o inferiores. Si se acota a la población entre 25 y 64 años, el 42,7 % poseía estudios superiores.

Gipuzkoa, con un 44,6 %, Bizkaia (43,3 %) y Madrid (42,4 %) son las provincias con mayor porcentaje de población con estudios superiores, mientras que en el lado opuesto figuran Cuenca (23,8 %), Toledo (24,5 %) y Almería (25,1 %).

Por nacionalidad, el porcentaje de extranjeros con educación superior fue del 25,2 %, mientras que el 27,3 % había completado estudios de educación primaria o inferiores. Estos porcentajes fueron del 28 % y 22,3 %, respectivamente, para los nacidos en el extranjero.

Entre los principales países de nacimiento, los nacidos en Venezuela (47,4 %), Francia (45,5 %) y Argentina (44,3 %) presentaron los mayores porcentajes de población con estudios superiores, en tanto que los nacidos en Marruecos (9,3 %), Rumanía (14,5 %) y República Dominicana (17,8 %) tenían los menores porcentajes de titulados superiores. EFE

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