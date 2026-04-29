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Amper prevé triplicar sus ventas en 2028 y adquisiciones en Defensa en su nueva estratégia

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Madrid, 29 abr (EFE).- El grupo español Amper prevé triplicar sus ventas en 2028, hasta 254 millones de euros, en el nuevo plan estratégico (2026-2028), en el que contempla, entre otras medidas, la adquisición de entre tres y cinco compañías en Defensa y Seguridad Nacional, uno de los grandes ejes del plan.

El grupo ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha presentado una actualización de su plan estratégico 2026-2028, con el que busca un crecimiento inorgánico mediante adquisiciones y alianzas, además de la consolidación de la compañía como un líder en tecnologías de uso dual para las comunicaciones y la gestión y almacenamiento energético.

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Espera alcanzar al término de 2028 unas ventas superiores a 800 millones, frente a los 254 millones en 2025, y un Ebitda superior a 130 millones, frente a los 46 millones del año pasado.

Este crecimiento estará impulsado por la evolución orgánica de los negocios actuales, que aportarían alrededor de 620 millones en ventas y 90 millones en ebitda, así como por una estrategia de crecimiento inorgánico (mediante operaciones corporativas), con la que contempla unos ingresos de 200 millones y más de 40 millones ebitda adicionales.

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La compañía prevé, además, elevar su cartera de pedidos orgánica por encima de los 1.300 millones, frente a los 695 millones alcanzados al cierre de 2025.

 

Para sostener este crecimiento, Amper acometerá una inversión acumulada superior a 150 millones entre 2026 y 2028.

De esta cifra, 125,3 millones corresponderán a capex de expansión y 26,6 millones de euros a Capex de mantenimiento, con el objetivo de reforzar sus capacidades industriales y tecnológicas, impulsar nuevas instalaciones, ampliar su presencia internacional y acelerar sus programas de I+D en tecnologías de uso dual.

Amper prevé adquirir entre tres y cinco compañías en Defensa y Seguridad Nacional con el objetivo de complementar sus capacidades industriales y tecnológicas, a la par que se contribuye a la consolidación del ecosistema industrial español.

En paralelo, la división de Energía y Sostenibilidad seguirá siendo una palanca clave de crecimiento, impulsada por la expansión internacional en redes eléctricas, especialmente en Brasil, y por el desarrollo del negocio offshore, que la compañía identifica como uno de los principales catalizadores de crecimiento a partir de 2028.

El consejero de Amper, Enrique López, que ha presentado el plan al mercado, ha explicado que comienza una nueva fase en la que Amper será una Plataforma de Crecimiento "rentable y sostenido". EFE

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