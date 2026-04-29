Amper prevé triplicar sus ventas en 2028 y adquisiciones en Defensa en su nueva estratégia

Madrid, 29 abr (EFE).- El grupo español Amper prevé triplicar sus ventas en 2028, hasta 254 millones de euros, en el nuevo plan estratégico (2026-2028), en el que contempla, entre otras medidas, la adquisición de entre tres y cinco compañías en Defensa y Seguridad Nacional, uno de los grandes ejes del plan.

El grupo ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha presentado una actualización de su plan estratégico 2026-2028, con el que busca un crecimiento inorgánico mediante adquisiciones y alianzas, además de la consolidación de la compañía como un líder en tecnologías de uso dual para las comunicaciones y la gestión y almacenamiento energético.

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Espera alcanzar al término de 2028 unas ventas superiores a 800 millones, frente a los 254 millones en 2025, y un Ebitda superior a 130 millones, frente a los 46 millones del año pasado.

Este crecimiento estará impulsado por la evolución orgánica de los negocios actuales, que aportarían alrededor de 620 millones en ventas y 90 millones en ebitda, así como por una estrategia de crecimiento inorgánico (mediante operaciones corporativas), con la que contempla unos ingresos de 200 millones y más de 40 millones ebitda adicionales.

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La compañía prevé, además, elevar su cartera de pedidos orgánica por encima de los 1.300 millones, frente a los 695 millones alcanzados al cierre de 2025.

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Para sostener este crecimiento, Amper acometerá una inversión acumulada superior a 150 millones entre 2026 y 2028.

De esta cifra, 125,3 millones corresponderán a capex de expansión y 26,6 millones de euros a Capex de mantenimiento, con el objetivo de reforzar sus capacidades industriales y tecnológicas, impulsar nuevas instalaciones, ampliar su presencia internacional y acelerar sus programas de I+D en tecnologías de uso dual.

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Amper prevé adquirir entre tres y cinco compañías en Defensa y Seguridad Nacional con el objetivo de complementar sus capacidades industriales y tecnológicas, a la par que se contribuye a la consolidación del ecosistema industrial español.

En paralelo, la división de Energía y Sostenibilidad seguirá siendo una palanca clave de crecimiento, impulsada por la expansión internacional en redes eléctricas, especialmente en Brasil, y por el desarrollo del negocio offshore, que la compañía identifica como uno de los principales catalizadores de crecimiento a partir de 2028.

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El consejero de Amper, Enrique López, que ha presentado el plan al mercado, ha explicado que comienza una nueva fase en la que Amper será una Plataforma de Crecimiento "rentable y sostenido". EFE