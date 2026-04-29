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A prisión por facilitar una patera que naufragó con 5 migrantes, que desaparecieron

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Ceuta, 29 abr (EFE).- La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a prisión a un hombre, que estaba en busca y captura, por su vinculación con una embarcación precaria que facilitó a cinco migrantes marroquíes que desaparecieron al naufragar en las inmediaciones de la costa de Cádiz.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, el hombre ha sido condenado a dos años de prisión que deberá cumplir de forma íntegra al tener antecedentes penales y haber reconocido su participación en los hechos, ocurridos el 16 de junio de 2021.

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En esa fecha, el condenado, junto con un amigo, facilitaron una patera precaria a cinco migrantes marroquíes a cambio de una determinada cantidad de dinero que rondaba los 2.500 euros por persona.

La embarcación carecía de medidas de seguridad y los migrantes, además de no saber nadar, no llevaban ni chalecos salvavidas ni otro medio para mantenerse a flote, lo que ponía en riesgo sus vidas.

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La patera naufragó cerca de las costas de Cádiz y los cinco ocupantes desaparecieron, determinándose que uno de ellos era el que ejercía como piloto ya que ni el acusado ni su amigo iban a bordo.

El hombre ha reconocido su implicación en un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por lo que ha sido condenado a dos años de prisión después de permanecer en busca y captura desde 2023 y haber sido detenido este lunes por la Policía Nacional.

Su amigo también fue condenado en su día por los mismos hechos. EFE

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