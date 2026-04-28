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Illa critica la posición de Junts en el Congreso: A Cataluña se la defiende con hechos

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Madrid, 28 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha lamentado que algunos, en alusión a Junts, hagan mucho ruido en relación con el trabajo que desempeñan, pero avancen poco, y ha subrayado que a Cataluña se la defiende "con hechos y no con palabras y gesticulaciones".

Y en concreto, las críticas de Illa a Junts iban por su rechazo al real decreto de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán y a la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña.

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Dos iniciativas que se han votado este martes en el pleno del Congreso de los Diputados y que no han salido adelante, entre otras cosas, por el 'no' de los de Carles Puigdemont.

"Hablando del compromiso de Cataluña y en relación con la actitud de algunos, 'molta fressa y poca endreça'", ha subrayado Illa durante un acto en la Residencia de Estudiantes para celebrar en Madrid el día de Sant Jordi.

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Se trata de una expresión catalana que en castellano podría traducirse como "mucho ruido y pocas nueces" y con la que Illa quería censurar el posicionamiento de Junts en el Congreso. EFE

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