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Villanas y estilo: por qué el mal viste mejor en la gran pantalla

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María Muñoz Rivera

Madrid, 27 abr (EFE).- El inminente estreno esta semana de la secuela de ‘El diablo viste de Prada' nos devuelve un fenómeno tan reconocible como persistente:  la elegancia de las antagonistas en la pantalla y cómo llegan a eclipsar a las protagonistas, fascinando al espectador.

¿Por qué las 'malas' son más elegantes?. Las antagonistas han construido algunos de los imaginarios estéticos más reconocibles en una relación entre poder, elegancia y, a veces, belleza. Desde Cruella de Vil hasta Maléfica, la exageración o la estilización han servido para elevar a estos personajes por encima de lo cotidiano.

El poder se viste, se maquilla y se construye visualmente, y las antagonistas lo encarnan con precisión. "Las asociamos a rasgos más duros: tendemos a exagerarlas, elevarlas, y casi a divinizarlas", dice a EFE Ana López-Puigcerver, Goya 2026 por Mejor Maquillaje y Peluquería (‘El Cautivo’), y nominada al Oscar en 2024 (‘La Sociedad de la Nieve’).

"Hay una especie de principio no escrito sobre la elegancia que dice que una de las justificaciones para que una mujer sea elegante es que sea un poco fea, en el sentido de que tiene todo el motivo del mundo para compensar esa aparente fealdad con un exceso de elegancia", explica el sociólogo, periodista y crítico de moda Pedro Mansilla.

Esta relación, en algunos personajes, vincula así la sofisticación a rostros alejados de lo normativo. "Miranda -interpretada por Meryl Streep- es el prototipo de mujer elegante y glamurosa, que se expresa con un maquillaje y pelo impecables y muy elaborados, resaltando que eso se note", analiza la experta sobre la antagonista de 'El Diablo Viste de Prada'.

En esa construcción del personaje, el maquillaje desempeña un papel esencial. No se trata solo de embellecer, sino de codificar rasgos, jerarquías y personalidades. "Rasgos pronunciados, ángulos marcados, tonos oscuros o labios rojos, aunque no son rasgos imprescindibles, a veces la 'maldad' se esconde", detalla.

La sofisticación de estas figuras no es, por tanto, un accidente estético, sino una decisión narrativa. "Es muy común que la ‘villana’ tenga un estatus alto y eso lo asociamos a maquillajes más elaborados y, en general un aspecto más cuidado", apunta la experta.

"Si vemos, por ejemplo, el caso de Anna Wintour, que inspira a Miranda de ‘El Diablo se viste de Prada’, no se puede decir que sea una mujer guapa a nivel canónico, pero ha conseguido rectificar esa belleza limitada con estilo hasta convertirla no solamente en una referencia, sino en un canon, porque es muy imitable", desgrana Mansilla.

Pero, ¿qué ocurre cuando a esa elegancia se suma, además, una belleza que encaja con los cánones? Angelina Jolie en 'Maléfica' o Charlize Theron en 'Ravenna' serían ejemplos en pantalla de estos casos. Para el sociólogo de moda, autor de títulos como '¿Qué es moda? Una perspectiva sociológica', se trata de un tema de equilibrio.

"Cuando hablamos de una belleza y una elegancia apabullante, se suele generar la sensación de exceso, y es algo que sucede también en la vida real, existe un tipo de belleza que insiste en una especie de histerismo", indica el experto.

"Un caso real sería la Melania Trump, que se esfuerza en ser inhumanamente elegante, pero da la sensación de ser artificial. Precisamente por estar obsesionada con ser el colmo de la elegancia, deja de serlo", ejemplifica.

Frente a esa construcción, contrapone otros modelos: "Grace Kelly, que era el icono de belleza y elegancia del siglo XX, transmitía una especie de sencillez, de tranquilidad, de naturalidad y verdad, como lo hacía Audrey Hepburn; tenían una elegancia relajada, que parecía completamente natural en equilibrio con su gran belleza", apunta.

La diferencia, por tanto, no reside solo en la estética, sino en la intención que la sostiene. Mientras la protagonista suele construirse desde la cercanía y la evolución, la villana se presenta como una figura cerrada, definida y, sobre todo, consciente de su imagen. Aunque como advierte López-Puigcerver, "caben todo tipo de contradicciones".

"En muchos casos, la maldad se esconde detrás de un aspecto ingenuo", argumenta la especialista sobre la construcción de estos personajes que generan tanta admiración, construidos sobre un equilibrio entre estilo, poder y relato, en el que el cine ha encontrado uno de sus códigos visuales más eficaces. EFE

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(Recursos de archivo en Efeservicios: 55023460469, 8011769575)

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