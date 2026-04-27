Torres condena los insultos de Abascal a Sánchez y Marlaska y los tacha de "fascistas"

Las Palmas de Gran Canaria, 27 abr (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha condenado los insultos proferidos por el líder de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin celebrado el viernes en Cádiz, en el que calificó de "mierda" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de "rata" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Torres ha señalado este lunes a los periodistas, tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con varios representantes del sector primario de Canarias, que "aquella persona que para intentar ganar un debate público o incluso conseguir un voto en un mitin electoral tiene que rebajarse y bajar al insulto, como hizo Santiago Abascal, se define claramente", y en ese sentido lo ha tachado de "fascista".

El ministro ha manifestado que le produce "náuseas" escuchar a un representante político elegido en las urnas hablar con esos "descalificativos" hacia otros cargos públicos, y ha sugerido que "se lo hagan ver" tanto él como sus seguidores.

A juicio de Torres, la violencia "es un síntoma y un mecanismo del fascismo", y utilizar esos términos para referirse al presidente del Gobierno, a una organización política o a un miembro del Consejo de Ministros constituye, en su opinión, "afirmaciones fascistas".

Preguntado por el ataque dirigido contra el presidente estadounidense, Donal Trump, durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, celebrada la noche del sábado, el ministro ha condenado "cualquier atentado contra cualquier presidente", así como "las decisiones unilaterales" de Trump, "que están fuera del orden internacional".

"Ya estamos hartos de una excesiva violencia; estamos en un mundo donde hay decisiones unilaterales, guerras injustificadas, muertes de víctimas y gente que lo único que quiere es tener un proyecto vital y, por tanto, no se puede aceptar en ningún caso la violencia física", ha agregado. EFE

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