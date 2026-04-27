Sánchez presenta a España como refugio inversor que ofrece oportunidades y estabilidad

Madrid, 27 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado a España como un "refugio seguro en medio del actual desorden mundial" ante una audiencia de multinacionales extranjeras a las que ha prometido un país estable, capaz, trabajador, "lleno de oportunidades" y rentable.

Durante la inauguración del 'II Invest in Spain Summit', Sánchez ha dicho que si alguien hubiera invertido un euro en la España de 1960 hoy tendría un retorno de 160 euros, lo que supone un ritmo de creación de riqueza que no es comparable con ningún otro país europeo salvo Irlanda.

"España es el mejor lugar del mundo para vivir, el mejor lugar para invertir, sin máscaras, sin filtros, solo con oportunidades", ha dicho el presidente, que ha destacado los ingredientes de la "receta" de éxito: "crecimiento récord, dinamismo laboral, agenda verde, infraestructuras de primera, servicios públicos también de primera, y una apuesta irrenunciable por la apertura y el talento".

"Esa es la realidad económica de nuestro país. Lo demás, puede formar parte del debate público y político, pero no se compadece con la realidad", ha añadido.

Frente a las bondades del patrón económico español, Sánchez ha reconocido que la todavía elevada tasa de pero y las dificultades de acceso a la vivienda constituyen los retos pendientes.

En este sentido, ha admitido que la crisis de vivienda supone "un freno" a la economía, ya que "no se puede crecer si los trabajadores no pueden vivir donde trabajan".

No obstante, ha asegurado que el Gobierno ya está tomando medidas, como la aprobación la semana pasada del plan estatal de vivienda hasta 2030 dotado con 7.000 millones de euros o como la puesta en marcha del fondo 'España Crece' con el que se prevén movilizar 23.000 millones de euros para la construcción de 15.000 viviendas al año para cubrir el déficit habitacional.

Respecto a la evolución del empleo ha subrayado que España crea más de la mitad del empleo de la UE, con tan solo una décima parte de su población, y que se han alcanzado cifras récord de ocupación de personas mayores de 55 años, de mujeres y de población extranjera. EFE

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