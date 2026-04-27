Robles mantiene que España es un aliado "serio, fiable y responsable" de la OTAN

Zaragoza, 27 abr (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este lunes desde la Base Aérea de Zaragoza que España es un aliado de la OTAN "serio, fiable y responsable", por lo que ha pedido respeto y que se reconozca su labor en las distintas misiones, como la reciente de policía aérea del Báltico para vigilar el espacio aéreo del flanco este de la Alianza y responder a incursiones de aeronaves rusas.

Así lo ha explicado a los medios con motivo de un viaje para conocer la evolución de los militares del Regimiento “Galicia” 64 heridos en un accidente de un vehículo en el campo de San Gregorio de Zaragoza y de los miembros de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca (Huesca) accidentados al romperse una cordada cuando practicaban escalada en el Pirineo, algunos de los cuales continúan hospitalizados tanto en el Miguel Servet como en el Hospital de la Defensa.

Una visita que Robles ha aprovechado para trasladarles “el apoyo, el orgullo y el cariño” del Ministerio y, a sus mandos, la "satisfacción del trabajo que realizan”, que ha definido como “complicado” y con riesgos.

Robles ha defendido el papel de España en la Alianza Atlántica y ha respondido a quienes cuestionan ese compromiso. “España es uno de los países más serios y más comprometidos en la Alianza Atlántica” y participa “en innumerables misiones”, ha afirmado.

La ministra ha destacado el trabajo de los aviones A-400 y F-18 y de los distintos ejércitos en misiones como la policía aérea del Báltico, así como los despliegues en Letonia o Eslovaquia, y ha insistido en que el compromiso español no es solo “con palabras”, sino “con hechos” gracias a los militares desplegados.

España, ha dicho, es “un aliado serio, fiable y responsable”.

Preguntada por las críticas del secretario estadounidense de Defensa hacia Europa y España, Robles ha advertido que "si hay un país comprometido en la defensa de la Alianza Atlántica y en la defensa de Europa, sin ninguna duda es España”, pero también "comprometido con la paz”.

“No podemos aceptar que ningún país de lecciones a España”, ha enfatizado Robles, quien también ha considerado que la UE debe seguir reforzando sus políticas de seguridad y defensa.

Preguntada por las denuncias sobre el estado del parque de vehículos tras el accidente de San Gregorio y la necesidad de más personal y controles mecánicos, Robles ha asegurado que el Gobierno está realizando “un incremento muy importante de la inversión” en defensa y ha recordado que España ha alcanzado el 2 % del PIB comprometido con la Alianza Atlántica, con una cifra de 33.000 millones.

En este sentido, ha señalado que una de las prioridades es la renovación de vehículos y ha reconocido la preocupación por los retrasos en programas como el 8x8, si bien ha insistido en que se va "a seguir haciendo todo lo posible para que se pueda trabajar en las mejores condiciones de seguridad”.

Además ha recordado que sigue en marcha el proceso para declarar a las Fuerzas Armadas como "profesión de riesgo”.

En relación con la ampliación de la flota del avión A400M, la ministra ha evitado dar fechas concretas, aunque ha valorado que está cumpliendo misiones “muy importantes”, incluidas evacuaciones, y ha señalado que el Ministerio está analizando la situación.

Sobre el futuro del caza europeo para sustituir a los F-18, Robles ha señalado que existen dos programas que generan preocupación: el vehículo 8x8 para el Ejército de Tierra y el programa del caza europeo FCAS.

Respecto al primero, ha indicado que avanza “con mucha lentitud” y ha pedido a las industrias implicadas que aceleren las entregas. En cuanto al caza europeo, ha recordado que es un consorcio entre Francia, Alemania y España respecto al que no hay decisiones definitivas.

Un proyecto con el que según la ministra, España está “firmemente comprometida” y motivo por el que ha reclamado a los dos europeos que adopten decisiones para saber “a qué atenerse” y garantizar el desarrollo del programa. EFE

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