Pitingo interrumpe su agenda de conciertos tras una intervención médica urgente

Madrid, 27 abr (EFE).- Pitingo ha anunciado a través de un comunicado de su oficina la interrupción de su agenda durante lo que resta de abril y principios de mayo debido a un problema de salud que lo ha obligado a ser intervenido médicamente con carácter urgente.

El artista, según ha manifestado a los medios, ha sido diagnosticado de una colescitis aguda, que es una inflamación de la vesícula biliar que produce fuertes dolores entre otros síntomas, a menudo por una obstrucción por cálculos.

"Quedando pendiente de intervención quirúrgica en los próximos días", indica el comunicado, por prescripción médica debe "cesar temporalmente toda su actividad profesional", pero "afortunadamente todo evoluciona favorablemente y no hay motivo de preocupación".

El primer compromiso afectado es su concierto del próximo 30 de abril en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, que queda anulado. La devolución de las entradas se realizará por la misma vía por la que fueron adquiridas.

"En nombre del artista y de toda la organización, lamentamos profundamente las molestias ocasionadas y agradecemos sinceramente el cariño, apoyo y comprensión del público en estos momentos. Confiamos en su pronta recuperación y en poder reencontrarnos muy pronto en Bilbao", culmina el escrito.

Pitingo se encontraba actualmente embarcado en la presentación de su reciente último disco, 'Pitingo y Punto', grabado en directo en el histórico Teatro Esperanza Iris de Ciudad de México y concebido como una celebración multicultural entre España y Latinoamérica a través del flamenco, música latina, soul, gospel y elementos orquestales. EFE