Piden seis años de cárcel para los acusados de provocar seis fuegos en Trives (Ourense) entre los años 2021 y 2022

Fiscalía solicita la pena de seis años de prisión para dos acusados de provocar seis incendios en la comarca de Trives (Ourense) entre los años 2021 y 2022, así como cuatro años de prisión para un tercer acusado, brigadista en el momento de los años, por su participación en uno de los fuegos.

Los tres inculpados se sentarán al banquillo para una comparecencia el próximo 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Ourense, habiendo ingresado los tres en prisión tras en septiembre de 2022, y siendo posteriormente excarcelados entre marzo y junio de 2023.

Tal y como se recoge en el escrito fiscal, dos de los acusados provocaron, "actuando de mutuo acuerdo" seis incendios en la comarca de Trives, utilizando para ello su vehículo.

El primero de los fuegos se ocasionó sobre las 2.30 horas del 18 de agosto de 2021, en San Martiño de Manzaneza, quemando un total de 0,08 hectáreas y generando cerca de 3.604,72 euros en gastos de extinción.

El segundo de ellos fue provocado sobre las 0.05 horas del 23 de agosto de 2021, en la localidad de San Xoan de Río, afectando a 0,24 hectáreas y un total de 3.012,13 euros de gastos de extinción.

Asimismo, los acusados provocaron dos fuegos que calcinaron cerca de 3,21 hectáreas entre las 0.04 horas y las 2.23 horas del 25 de agosto de ese mismo año en Chandrexa de Queixa, generando cerca de 10.489 euros en gastos de extinción.

En esta línea, también el 28 de agosto, alrededor de las 21.15 horas, los inculpados provocaron un fuego el San Xoan de Barrio, calcinando 12,3 hectáreas y generando cerca de 27.000 euros en gastos de extinción.

Finalmente, actuando de común acuerdo con el tercero de los acusados, miembro de la Brigada de Extinción de Incendios de Puebla de Trives en el momento de los hechos, los inculpados calcinaron cerca de 0,53 hectáreas en A Somoza el 31 de agosto de 2022, ascendiendo a 5004 euros los gastos de extinción.

En esta línea, Fiscalía ha matizado que todos los fuegos se produjeron en condiciones "claramente favorables a la propagación", existiendo un Índice de Riesgo Diario de Incendio de peligro Extremo, y llegando a afectar a fincas de particulares.

SOLICITUD DE CONDENA

Por todo ello, Fiscalía solicita la pena de seis años de prisión para los dos acusados de un delito continuado de incendio forestal, así como el pago de una multa de 24 meses a razón de 6 euros diarios, y de una indemnización conjunta y solidaria de 49.118,96 euros a la Xunta de Galicia por el conjunto de gastos de extinción.

Asimismo, el Ministerio Fiscal solicita la pena de 4 años de cárcel para el exbrigadista por un delito de incendio forestal, así como el pago de una multa de 20 meses a razón de 6 euros diarios y una indemnización de 5004 euros a la Xunta de Galicia.