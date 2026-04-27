Investigan a una maestra por malos tratos a niños de Infantil de un colegio de Córdoba

Córdoba, 27 de abr (EFE).- Un juzgado de Córdoba está investigando a una maestra por presuntos malos tratos a varios niños de Educación Infantil de un centro de la capital cordobesa, unos hechos por los que fue detenida por la Policía Nacional aunque posteriormente quedó en libertad.

Según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación y adelantó el diario ABC de Córdoba los hechos fueron denunciados por los padres de los menores ante la Policía Nacional y los agentes detuvieron a la maestra el pasado 12 de marzo, si bien tras prestar declaración en sede policial quedó en libertad.

Las denuncias de las familias de los menores, que podrían ser hasta 18, señalan que la maestra deja encerrados a los niños en el baño sin luz, les golpea con las manos, les tira del pelo y les hace tocamientos.

El caso ha recaído en un juzgado de instrucción de Córdoba, mientras que la maestra ya ha sido apartada de sus funciones en el centro escolar. EFE