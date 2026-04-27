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Sancionan con 1.000 euros al juez que usó Chat GPT para redactar una sentencia

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Madrid, 27 abr (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado sancionar con una multa de 1.000 euros, como autor de una falta grave, al magistrado que empleó inteligencia artificial, en concreto Chat GPT, para redactar el borrador de una sentencia, y ha descartado imponerle una suspensión por falta muy grave.

La Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces ha acordado por mayoría imponer esa multa a un juez de una audiencia provincial conforme al artículo 418.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera falta grave "revelar, fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función o con ocasión de esta", ha informado el CGPJ este lunes.

El promotor de la acción disciplinaria había incoado un expediente tras el que proponía una suspensión de quince días al juez como autor de una falta muy grave -prevista en otro artículo de la misma ley por "ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales"- y multa de 501 euros como autor de una falta grave.

La Comisión Disciplinaria ha desestimado sancionar al magistrado por la falta muy grave al considerar que se valió de la IA "como auxilio y complemento, pero no en sustitución de sus funciones judiciales".

La Fiscalía, por su parte, consideró que los hechos no constituían infracción disciplinaria y solicitó el archivo del expediente disciplinario sin imposición de sanción alguna.

Según publicó 'El Español', el juez empleó la IA para redactar una resolución y fue descubierto porque olvidó eliminar las consultas a Chat GPT del texto del que era ponente.

El promotor de la acción disciplinaria cuestionó a este magistrado por presentar al resto de los integrantes del tribunal una "aparente sentencia" que había sido motivada, es decir, argumentada, por "métodos artificiales sobre el análisis informático que Chat GPT había hecho de las actuaciones judiciales que el propio magistrado suministró con tal propósito".

Al proponer la sanción, el promotor no cuestionó la utilización "per se" de la herramienta de inteligencia artificial, sino que lo hiciera "eludiendo cumplir con su función jurisdiccional".

El Poder Judicial ya advirtió a los jueces de que la IA no puede sentenciar: el pasado 28 de enero el pleno del CGPJ aprobó una instrucción sobre el uso de IA en la que advirtió a los jueces de que la inteligencia artificial no puede dictar sentencias, valorar hechos o pruebas ni aplicar el derecho sin la supervisión y el "constante control humano, real, consciente y efectivo" de los jueces.

Esta instrucción prohíbe que la IA supla a los miembros de la Carrera Judicial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, el de responsabilidad judicial, el de independencia judicial, el de respeto de los derechos fundamentales y principios de confidencialidad y seguridad y el de prevención de sesgos algorítmicos.

Además, el Poder Judicial señaló que los jueces solo pueden usar las aplicaciones de inteligencia artificial que les sean facilitadas por las administraciones competentes en materia de Justicia y hayan pasado el control del CGPJ o aquellas que les sean proporcionadas directamente por el órgano de gobierno de los jueces. EFE

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