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Persisten los avisos por fuertes tormentas y lluvias en 7 comunidades del norte peninsular

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Madrid, 27 abr (EFE).- Siete comunidades de la mitad norte peninsular -Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Galicia, Cataluña y Aragón- continúan este lunes en aviso amarillo (peligro bajo) por fuertes tormentas y por lluvias que podrán acumular entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet).

Los avisos permanecerán activos entre las 15:00 y las 22:00 horas peninsulares, informa el organismo en su página web.

Las comunidades de Asturias, Cantabria y La Rioja están en nivel amarillo por lluvias que dejarán hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas acompañadas de rachas de viento fuertes o muy fuertes y, ocasionalmente, de granizo.

Castilla y León ha activado el aviso amarillo en las provincias de Burgos, León y Palencia por tormentas, también muy activas, y por lluvias de hasta 15 litros en una hora.

Galicia mantiene la alerta amarilla en las provincias de Lugo y Ourense por precipitaciones de hasta 15 litros en una hora y por tormentas con posible granizo y rachas de viento asociadas.

En la mitad nordeste peninsular, la provincia de Huesca (Aragón) está en alerta por tormentas y por lluvias de hasta 20 litros en una hora, mientras que en Cataluña el aviso amarillo persiste en todas las provincias salvo, Tarragona, por lluvias de hasta 20 litros en una hora y por tormentas.

Además, en la provincia de Cádiz (Andalucía) hay aviso amarillo por viento de Levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al oeste de Tarifa y sur de Trafalgar.

Aemet advierte de que con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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