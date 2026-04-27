Temas del día de EFE España del martes 28 de abril de 2026

CRISIS VIVIENDA

Madrid - El Pleno del Congreso debate y vota la convalidación del decreto ley que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler sin tener aún los apoyos garantizados, ya que Junts ha adelantado que no la respaldará.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El debate sobre el decreto de alquileres junto a la votación del consorcio de inversiones pactado con ERC evidenciarán este martes las dificultades del Ejecutivo para sacar leyes adelante, mientras el PP afronta la discusión de otra iniciativa de Vox sobre la polémica prioridad nacional, esta vez en el acceso a la sanidad.

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JUICIO KITCHEN

Madrid - La Audiencia Nacional prosigue el juicio por la operación Kitchen, la supuesta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, en una jornada en la que testifica el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del control de los fondos reservados en el Ministerio del Interior cuando presuntamente se destinaron a ese espionaje.

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JUICIO PUJOL

San Fernando de Henares (Madrid) - La Audiencia Nacional sigue celebrando el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol Soley con la continuación de la declaración del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, primero de los siete hermanos que se sientan en el banquillo que está siendo interrogado después de que el padre, de 95 años, haya sido eximido este lunes de la causa por su deterioro cognitivo.

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GOBIERNO ARAGÓN

Zaragoza - Las Cortes de Aragón celebran desde este martes el debate de investidura de Jorge Azcón como presidente de la comunidad tras el pacto alcanzado con Vox para formar gobierno, que permitirá al candidato del PP mantenerse en la Presidencia.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - Las elecciones andaluzas del 17 de mayo dibujan escenarios diferentes para cada uno de los cinco principales partidos o coaliciones, con todos los sondeos apuntando a una clara victoria del PP que dirige Juanma Moreno, presidente desde 2018. Enrique Bermúdez

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ESPAÑA DESEMPLEO

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre, después de que 2025 cerrase con una tasa de paro del 9,93 %, por debajo del 10 % por primera vez desde 2008, gracias a que se crearon 605.400 empleos.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

ESPAÑA PIB

Madrid - El Ministerio de Economía lleva al Consejo de Ministros el informe de seguimiento del plan fiscal que se enviará a Bruselas, en el que se incluyen supuestos sobre el nuevo escenario económico provocado por la guerra en Oriente Medio, pero sin que se revise formalmente el cuadro macroeconómico.(Texto)

RIESGOS LABORALES

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba en primera vuelta el anteproyecto de ley para reforma la ley de prevención de riesgos laborales, cuyo texto ha sido pactado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT.

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APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - Se cumple un año del inédito apagón del 28 de abril, cuando la España peninsular sufrió su primer ‘cero eléctrico’ en un incidente que los informes publicados hasta el momento consideran “multifactorial”, tras el cual se han aprobado diferentes medidas para reforzar la robustez y estabilidad del sistema eléctrico español.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INFORME JUVENTUD

Madrid - La Fundación SM presenta el estudio 'Jóvenes españoles 2026, cómo son, piensan y actúan', que resalta que la juventud española no se caracteriza por tener altos niveles de polarización y sí por presentar una creciente desconfianza hacia el funcionamiento del sistema democrático.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023453725)

JOHN BANVILLE (Entrevista)

Madrid.- Con el estilo de John Banville y el misterio de Benjamin Black -su apodo para el género policíaco-, el escritor irlandés y Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2014 regresa con 'Nocturno de Venecia' (Alfaguara), una novela fantasmagórica y erótica de la que ha hablado con EFE. Magdalena Tsanis

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022584416)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)(Directo)

09:30h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, interviene en los Encuentros SER. Cámara de Comercio.

10:00h.- Zaragoza.- GOBIERNO ARAGÓN.- Primera sesión del debate de investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón. Palacio de La Aljafería. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Pamplona.- COMISIÓN KOLDO NAVARRA.- Continúa la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra con la comparecencia de Javier Esparza, exconsejero de Desarrollo Rural y actual portavoz parlamentario de UPN. Parlamento. (Texto) (Foto)

10:00h.- Mérida.- PREMIOS UGT.- La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, recibe la insignia de oro de los XV Premios Primero de Mayo de UGT Extremadura. Sede UGT. (Texto)

10:30h.- Murcia.- CONCURSO MONARQUÍA.- La Fundación Institucional Española (FIES) y el Gobierno de Murcia anuncian el alumno ganador del 45 certamen escolar ¿Qué es un rey para ti? Centro cultural Puertas de Castilla.

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. (Texto)

10:30h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas acoge la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, para dar cuenta de diversos informes fiscalización. Congreso. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. (Texto)

11:15h.- Andorra la Vella (Andorra).- ANDORRA FRANCIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el obispo de Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, se reúnen con el síndico general del Consejo General de Andorra y, a las 11:45 horas, presiden como copríncipes de Andorra la sesión solemne del Consejo General. Casa de la Vall. (Macron pronuncia un discurso público acompañado por el jefe de gobierno andorrano, Xavier Espot, a las 13:00). Plaça del Poble. (Texto)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA SÁHARA.- Reunión de la ponencia de la Comisión de Justicia para abordar la proposición de ley para otorgar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y a sus descendientes.

12:00h.- Madrid.- FORO CIUDADES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en 'Bloomberg Citylab 2026', foro para abordar el papel de las ciudades, en el que también participan, entre otros, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Teatro Real. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- PORTAVOCES CONGRESO.- Junta de Portavoces del Congreso. Ruedas de prensa de los grupos. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- MUNICIPIOS FEMP.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reúne a su Junta de Gobierno y a continuación a su Consejo Territorial. C/ Nuncio, 8. (Texto)

15:00h.- Madrid.- CONSORCIO INVERSIONES.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña. (Primer punto del orden). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Madrid.- PP VOX.- El pleno del Congreso debate, entre otras iniciativas, una proposición no de ley de Vox sobre "el colapso del Sistema Nacional de Salud" para reclamar la prioridad nacional en el acceso. (Cuarto punto del orden del día). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- València.- DANA VALENCIA.- Comparencencias de los vicepresidentes del Consell Susana Camarero y Vicente Martínez Mus, y del portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes. Palau de Les Corts, plaza de san Lorenzo, 4. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Pleno del Senado con las preguntas e interpelaciones al Gobierno de la oposición sobre asuntos como la regularización de migrantes, las excarcelaciones de condenados por terrorismo, el acceso a la vivienda, el accidente de Adamuz, el salario mínimo, los casos de corrupción o las medidas para garantizar la protección de las víctimas de violencia machista. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- SENADO GOBIERNO.- El pleno del Senado debate una moción consecuencia de interpelación del PP sobre si las acciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes pueden ser compatibles con un Estado democrático de derecho. (Se debate con posterioridad a la sesión de control). Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:15h.- Zaragoza.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside un acto de homenaje a las víctimas de la Guerra y la dictadura en Aragón. Delegación del Gobierno. (Texto) (Foto)

18:30h.- Madrid.- SANT JORDI.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, preside la celebración del acto institucional en Madrid con motivo de Sant Jordi. Residencia de Estudiantes, c/ Pinar 21-23. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

19:30h.- Málaga.- LIBROS BIOGRAFÍA.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa en la presentación del libro 'El camino del cambio'. Hacienda del Álamo. Camino de Casabermeja, 130. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

07:00h.- Alicante/Valencia.- HUELGA FGV.- Nueva jornada de huelga en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que afecta a Metrovalencia y TRAM de Alicante con paros en tres tramos horarios, que se repetirán el jueves 30.

09:00h.- 09:00h.- Madrid.- ESPAÑA DESEMPLEO.- El INE publica la encuesta de población activa del primer trimestre. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- NÓMINA PENSIONES.- La Seguridad Social publica los datos de la nómina de pensiones contributivas. (Texto)

09:30.- Madrid.- GOBIERNO ECONOMÍA.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lleva el informe de seguimiento del plan fiscal que se enviará a Bruselas al Consejo de Ministros, que aprueba en primera vuelta el anteproyecto de ley para reformar la ley de riesgos laborales. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:30h.- Madrid.- COMERCIO TEXTIL.- La patronal de comercio textil, ACOTEX, presenta los datos anuales del sector en 2025, los del primer trimestre de este año y las previsiones hasta el final del ejercicio. Diego de León, 50. 1 planta. (Texto)

10:00h.- Madrid.- PRECIOS ALIMENTARIOS.- La patronal de supermercados Asedas celebra una jornada en la que se analizará la metodología para comparar los precios en origen y destino en la cadena alimentaria. Espacio Bloke. C/ Cedaceros, 11, 6ª.

10:00h.- Madrid.- SALUD LABORAL.- La Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España y el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) celebran una jornada sobre0 'El trabajo que cambia. Nuevos desafíos psicosociales', con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sede del INSST. C/ Torrelaguna, 73.

10:00h.- Madrid.- SEGURIDAD INDRA.- El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 comparece en la Comisión mixta de Seguridad Nacional para informar sobre las decisiones adoptadas sobre Indra y el proceso de fusión con Escribano, y también comparece la presidenta de la SEPI para informar sobre las instrucciones dadas a los miembros del Consejo de Administración de Indra.

10:15h.- Madrid.- INFORME FITNESS.- La Fundación España Activa y Deloitte presentan el primer Informe Anual del Sector del Fitness en España, que analiza los datos de 2025 y las perspectivas para 2026. Torre Picasso, planta 43. Plaza de Pablo Ruiz Picasso, 1.

10:30h.- Madrid.- ACCIDENTE ADAMUZ.- El presidente de Renfe comparece en la Comisión de Transportes del Congreso para informar de los accidentes de Adamuz y Gelida.

12:00h.- Madrid.- ASEMAC RESULTADOS.- La Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac) presenta sus datos económicos Calle Diego de León 54, Escalera B, 5º Derecha.

13:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- Concentración de CCOO ante el Congreso para exigir la aprobación del decreto ley de los alquileres. Declaraciones del secretario general, Unai Sordo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Madrid.- PATRONAL CEOE.- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, participa en la clausura de la Asamblea de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE), a la que también asiste el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Sede de la CEOE. Calle de Diego de León, 50. Sala José María Cuevas.

18:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El Congreso decide la convalidación o derogación del decreto-ley de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Oriente Medio. (Hora aproximada). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Madrid.- POLÍTICA ECONÓMICA.- El Congreso debate la moción consecuencia de interpelación urgente del PP sobre la política económica del Gobierno y cómo impacta a las familias españolas. (Hora aproximada). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Madrid.- CONGRESO INFRAESTRUCTURAS.- El pleno del Congreso debate una moción de Vox sobre prioridades del Gobierno en cuanto a la conservación de las infraestructuras en lo que queda de legislatura. (Hora aproximada). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Getafe.- DEFENSA INVERSIONES.- Representantes del Ministerio de Defensa y de Airbus Defence and Space informan del contrato para desarrollar el nuevo Sistema de Entrenamiento Integrado de Combate del Ejército del Aire y del Espacio. Airbus. Acceso sur . C/Aviocar, 2. (Texto)

09:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO PUJOL.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Rota (Cádiz).- FUERZAS ARMADAS.- El rey, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la flotilla de aeronaves de la Armada en la Base Naval de Rota. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- TRÁFICO DROGAS.- Seminario internacional sobre conducción bajo los efectos de las drogas, organizado por Fundación Mapfre y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte. Paseo de Recoletos, 23. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- El Tribunal Constitucional se reúne en pleno para estudiar, entre otros asuntos, los recursos del Gobierno contra varias normas valencianas, incluida la ley de medidas fiscales de la Generalitat. Tribunal Constitucional. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional continúa juzgando la operación Kitchen, la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, en una jornada sobre fondos reservados y sobre mensajes del exsecretario de Estado que un sacerdote reenvió al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Audiencia Nacional. García Gutierrez,1. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

14:00h.- Madrid.- ATENTADOS CATALUÑA.- Reunión de la mesa y portavoces de la Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Congreso.

16:00h.- Madrid.- TERRORISMO ETA.- El pleno del Senado debate una moción consecuencia de interpelación del grupo mixto sobre medidas para evitar actos de exaltación del terrorismo en el transcurso de cualquier tipo de eventos populares. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Los médicos están convocados a la tercera semana de huelga contra la reforma del estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad y que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. (Texto)

09:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS NAZISMO.- Recorrido del escultor Gunter Demnig por diversos puntos del madrileño distrito de Puente de Vallecas para continuar su proyecto artístico que recuerda a las víctimas del nazismo. C/ Mendívil, 7. (Texto)

09:30h.- San Millán de la Cogolla (LA Rioja).- IA ESPAÑOL.- Segunda jornada del encuentro '¡Háblame máquina. Oralidad e IA en español', organizado por el Observatorio Global del Español. Monasterio de Yuso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES RARAS.- La reina recibe en audiencia a expertos del observatorio legislativo de enfermedades raras, de la asociación 'Más visibles' de enfermedades raras y de la Fundación Porque viven. Palacio de la Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES RARAS.- SEPAR y la Asociación Alfa-1 España presentan el proyecto MAPA del déficit de alfa-1 antitripsina (condición genética rara que causa EPOC con enfisema pulmonar precoz) para mejorar el diagnóstico y su abordaje en España Hospital Clínico San Carlos. Calle del Profesor Martín Lagos, s/n.

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) celebra una jornada 'España como agente promotor del enfoque de género en la lucha contra la impunidad: una evaluación estratégica desde la justicia global'. Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Avenida de los Reyes Católicos, 4.

10:15h.- Madrid.- INFORME JUVENTUD.- Fundación SM presenta el estudio 'Jóvenes españoles 2026, cómo son, piensan y actúan'. Colegio Mayor Chaminade. Paseo de Juan XXIII, 9. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SANIDAD MEDICAMENTOS.- La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) presenta en rueda de prensa el informe 'Contribución de los medicamentos genéricos al mercado de anticoagulantes orales'. Calle Diego de León, 22.

11:30h.- Madrid.- INFANCIA JUVENTUD.- Comparecencias de la Fundación Alcohol y Sociedad en la Comisión de Infancia y Juventud del Senado.

12:30h.- Madrid.- CONSUMO DISCAPACIDAD.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presenta la guía 'Accesibilidad en el consumo"'. Calle Fray Luis de León, 11.

15:00h.- Madrid.- MENORES TUTELADOS.- El Pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición no de ley de VOX sobre los menores tutelados en situación de desamparo. (Segundo punto del orden del día). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:30h.- Madrid.- COMISIÓN RTVE.- Constitución de la comisión de investigación sobre la corporación de RTVE en el Senado. Senado

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles, que en los últimos meses se ha mantenido en niveles de récord histórico. (Texto) (Infografía)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- La Granja de San Ildefonso (Segovia).- PATRIMONIO NACIONAL.- Representantes de Patrimonio Nacional detallan las intervenciones que se realizan en el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso (Segovia). Jardines históricos. (Entrada) (Texto) (Foto)

11:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA ARTES.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 se reúne en Oviedo para iniciar las deliberaciones de un galardón que se fallará este miércoles. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto)

11:00h.- San Sebastián.- CINE DERECHOS.- El Festival de Cine y Derechos Humanos presenta la película 'Mes fantômes arméniens'. Teatro Victoria Eugenia

11:00h.- Barcelona.- CIRQUE SOLEIL.- Cirque du Soleil presenta la exposición 'KURIOS – Gabinete de Curiosidades: Más allá del escenario'. Pg de Grácia, 109.

11:00h.- Granada.- MANUEL DE FALLA.- Rueda de prensa de presentación de la exposición 'Manuel de Falla - Una mirada actual', organizada con motivo del 150 aniversario del nacimiento del compositor. Centro Cultural CajaGranada.

11:00h.- Madrid.- MUSEO EXPOSICIÓN.- El Museo Reina Sofía presenta en rueda de prensa la exposición 'Aurèlia Muñoz. Entes'. Reina Sofía.

11:30h.- València.- ARTE EXPOSICIÓN.- El Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) presenta la exposición del artista alemán Anselm Kiefer (Donaueschingen,1945). Centro de Arte Hortensia Herrero, c/ del Mar, 31. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- INDUSTRIA MUSICAL.- Presentación institucional de Radar Madrid, "un nuevo mercado para internacionalizar el talento español". UMusic Hotel Madrid. (Texto)

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN COMPARECENCIA.- Comparecencia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado de la ministra del ramo, Milagros Tolón, para informar de las líneas generales de su departamento. Senado. (Texto)

12:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- La actriz María Galiana interpreta junto a Nieve de Medina 'Yo solo quiero irme a Francia', una comedia amarga sobre la identidad y la herencia emocional. Teatro Pavón. (Texto)

12:30h.- Madrid.- CONSERVACIÓN PATRIMONIO.- Inauguración de la exposición 'Hispania Nostra. 50 años comprometidos con el patrimonio', con la participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun (atiende a los medios a su llegada, 12:25 horas). Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, c/ Hortaleza, 63.

13:00h.- València.- MÚSICA SEGURIDAD SOCIAL.- El grupo Seguridad Social celebra 45 años de trayectoria con un encuentro exclusivo con medios de comunicación y un concierto en directo para presentar 'Por todas partes te veo', el primer sencillo de su próximo álbum 'Voy a Marte'. Roig Arena. (Texto) (Foto).

EFE

slp/jls

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