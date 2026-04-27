Martes, 28 de abril de 2026

Madrid, 27 abr (EFE).-

CRISIS VIVIENDA.- Madrid.- El Pleno del Congreso debate y vota la convalidación del decreto ley que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler sin tener aún los apoyos garantizados, ya que Junts ha adelantado que no la respaldará.

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GOBIERNO LEGISLATURA.- Madrid.- El debate sobre el decreto de alquileres junto a la votación del consorcio de inversiones pactado con ERC evidenciarán este martes las dificultades del Ejecutivo para sacar leyes adelante, mientras el PP afronta la discusión de otra iniciativa de Vox sobre la polémica "prioridad nacional", esta vez en el acceso a la sanidad.

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JUICIO KITCHEN.- Madrid.- La Audiencia Nacional prosigue el juicio por la operación Kitchen, la supuesta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, en una jornada en la que testifica el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del control de los fondos reservados en el Ministerio del Interior cuando presuntamente se destinaron a ese espionaje.

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JUICIO PUJOL.- San Fernando de Henares (Madrid).- La Audiencia Nacional sigue celebrando el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol Soley con la continuación de la declaración del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, primero de los siete hermanos que se sientan en el banquillo que está siendo interrogado después de que el padre, de 95 años, haya sido eximido este lunes de la causa por su deterioro cognitivo.

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GOBIERNO ARAGÓN.- Zaragoza.- Las Cortes de Aragón celebran desde este martes el debate de investidura de Jorge Azcón como presidente de la comunidad tras el pacto alcanzado con Vox para formar gobierno, que permitirá al candidato del PP mantenerse en la Presidencia.

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FORO CIUDADES.- Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en 'Bloomberg Citylab 2026', foro para abordar el papel de las ciudades.

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PARTIDOS PP.- Ascó (Tarragona).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realiza una intervención ante los medios en su visita a la central nuclear Ascó I y II, en Tarragona.

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CONSEJO MINISTROS.- Madrid.- Rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

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FUERZAS ARMADAS.- Rota (Málaga).- El rey Felipe VI, acompañado de la ministra de Defensa Margarita Robles, visitará este martes la Flotilla de Aeronaves, el Centro de Supervivencia y el Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior, de la Armada.

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ESPAÑA DESEMPLEO.- Madrid.- Reacciones a la encuesta de población activa del primer trimestre que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), después de que 2025 cerrase con una tasa de paro del 9,93 %, por debajo del 10 % por primera vez desde 2008, gracias a que se crearon 605.400 empleos.

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DANA VALENCIA.- Valencia.- Las asociaciones de víctimas de la dana se concentran ante Les Corts Valencianes para recordar a los consellers que comparecen en la comisión de investigación sobre la tragedia -Susana Camarero, Vicente Martínez Mus y Miguel Barrachina- que la responsabilidad de la emergencia "también era suya".

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES.- Madrid.- El Atlético de Madrid y el Arsenal ultiman este martes su preparación para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que el miércoles les enfrenta en el estadio Riyad Air Metropolitano de la capital de España.

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ECLIPSE SOLAR.- Cuenca.- A poco más de cien días para contemplar en España el primer eclipse solar total en más de un siglo, este martes se puede hacer un ensayo general para asegurar si el lugar elegido tendrá buena visibilidad el 12 de agosto.

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PIEL MARIPOSA.- Tolox (Málaga).- Adrián, de 22 años, es uno de los dos jóvenes andaluces enfermos de epidermólisis bullosa, conocida como piel de mariposa, que se han convertido en los primeros de España en ser tratados con terapia génica tras una larga lucha familiar.

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IA ESPAÑOL.- San Millán de la Cogolla (La Rioja).- Segunda jornada del encuentro ¡Háblame máquina. Oralidad e IA en español', organizado por el Observatorio Global del Español y que aborda 'Las variedades del español hablado en la IA' y presenta el Corpus Oral del Español de La Rioja.

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MÚSICA SEGURIDAD SOCIAL.- Valencia.- El grupo Seguridad Social celebra 45 años de trayectoria con un encuentro con medios de comunicación y un concierto en directo para presentar 'Por todas partes te veo', el primer sencillo de su nuevo álbum ?Voy a Marte'.

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GASTRONOMÍA MADRID.- Madrid.- La chef madrileña Xandra Luque, responsable de cocina en la Clínica Universidad de Navarra y ganadora de la mejor ensaladilla de la Comunidad de Madrid en 2021, lleva por primera vez su receta, que hasta ahora solo estaba disponible en el hospital, al nuevo evento de Madrid Food Fest.

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MODA NORTE.- Santander.- La ayuda a víctimas de trata, personas refugiadas y otros ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad centra el trabajo de la marca de moda "Berris", que participa en la pasarela Moda Norte, que traslada esta semana el trabajo de diseñadores del norte español.

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