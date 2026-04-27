Los bomberos trabajan en contener el avance del incendio industrial de Onda (Castellón)

Madrid, 27 abr (EFE).- Los Bomberos de la Diputación de Castellón continúan trabajando a primera hora de la mañana de este lunes en contener el avance del incendio industrial que afecta a la empresa de desguace Reciplasa del municipio de Onda, según ha informado este cuerpo en sus redes sociales.

El fuego afecta a una campa exterior con montones de palés de madera, vehículos y materiales diversos situada enfrente del resto de instalaciones, ha detallado el cuerpo de Bomberos en su cuenta de la red social X.

El incendio se encuentra desarrollado y los trabajos de los bomberos se están centrando en estos momentos en contener el avance de las llamas y en la defensa de la campa principal de la empresa y las naves de las instalaciones.

La ignición comenzó sobre las 17:40 horas de este domingo en la mencionada empresa, ubicada en el paraje Regall de L'Avellar, y obligó al desalojo preventivo de diversas viviendas en la partida Bovalar por posible afección de humo, ya que generó una gran y densa columna de humo.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana emitió este domingo por la noche un serie de recomendaciones para las zonas residenciales próximas al incendio de la planta de reciclaje, como mantener las puertas y ventanas cerradas y permanecer el mayor tiempo posible en interiores.

Otros consejos fueron mantener en aire interior de las casas tan limpio como sea posible, cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior -como chimeneas o campanas extractoras-, reducir fuentes de contaminación del aire interior -tabaco o actividades de bricolaje- y reducir la actividad física en exteriores e interiores.

En este momento trabajan en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos de Castellón, con un camión nodriza articulado de 35.000 litros de capacidad, dos unidades de mando y una unidad de jefatura de este cuerpo.

Además, se encuentran movilizadas dos unidades del Cuerpo de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana. EFE