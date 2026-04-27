Espana agencias

Los bomberos trabajan en contener el avance del incendio industrial de Onda (Castellón)

Guardar

Madrid, 27 abr (EFE).- Los Bomberos de la Diputación de Castellón continúan trabajando a primera hora de la mañana de este lunes en contener el avance del incendio industrial que afecta a la empresa de desguace Reciplasa del municipio de Onda, según ha informado este cuerpo en sus redes sociales.

El fuego afecta a una campa exterior con montones de palés de madera, vehículos y materiales diversos situada enfrente del resto de instalaciones, ha detallado el cuerpo de Bomberos en su cuenta de la red social X.

El incendio se encuentra desarrollado y los trabajos de los bomberos se están centrando en estos momentos en contener el avance de las llamas y en la defensa de la campa principal de la empresa y las naves de las instalaciones.

La ignición comenzó sobre las 17:40 horas de este domingo en la mencionada empresa, ubicada en el paraje Regall de L'Avellar, y obligó al desalojo preventivo de diversas viviendas en la partida Bovalar por posible afección de humo, ya que generó una gran y densa columna de humo.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana emitió este domingo por la noche un serie de recomendaciones para las zonas residenciales próximas al incendio de la planta de reciclaje, como mantener las puertas y ventanas cerradas y permanecer el mayor tiempo posible en interiores.

Otros consejos fueron mantener en aire interior de las casas tan limpio como sea posible, cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior -como chimeneas o campanas extractoras-, reducir fuentes de contaminación del aire interior -tabaco o actividades de bricolaje- y reducir la actividad física en exteriores e interiores.

En este momento trabajan en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos de Castellón, con un camión nodriza articulado de 35.000 litros de capacidad, dos unidades de mando y una unidad de jefatura de este cuerpo.

Además, se encuentran movilizadas dos unidades del Cuerpo de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana. EFE

Últimas Noticias

Persisten los avisos por fuertes tormentas y lluvias en 7 comunidades del norte peninsular

Infobae

Javier Arenas, Sáenz de Santamaría y el hijo de Bárcenas declaran en Kitchen

Infobae

Los agentes de la UCO defienden su investigación a Ábalos en el Supremo

Infobae

Corrida en la mexicana Aguascalientes premia la lidia despegada del español De Justo

Infobae

Jordi Pujol, ante la Audiencia Nacional para que resuelva si lo exime por demencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Gernika recuerda 89 años después el bombardeo con un homenaje institucional que ha puesto el acento en la memoria y en una llamada unánime a la paz

Gernika recuerda 89 años después el bombardeo con un homenaje institucional que ha puesto el acento en la memoria y en una llamada unánime a la paz

Así funciona el nuevo sistema antiatropello que incorporarán los autobuses de Madrid

Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un hombre que pilotó una lancha con 26 migrantes desde Argelia a Murcia para facilitar su entrada en España

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

ECONOMÍA

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

El último videoclub de la provincia de Sevilla cierra tras 33 años: “Ha sido imposible mantener la actividad”

Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista