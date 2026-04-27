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Las selecciones españolas, a afianzarse en el Europeo de Amsterdam

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Madrid, 27 abr (EFE).- Las selecciones españolas de squash competirán en el Campeonato de Europa por países, que se disputará entre mañana y el sábado en Ámsterdam (Países Bajos), con el objetivo de defender la quinta plaza lograda el año pasado del combinado femenino, su mejor registro histórico hasta la fecha, y el masculino tratará de mejorar la séptima plaza.

En esta cita continental, 12 naciones por categoría competirán en la máxima división europea, cuyo primer objetivo es asegurar la permanencia y acceder a los cuartos de final tras las fase de grupos, informó la Real Federación Española de Squash (RFES) en un comunicado.

El conjunto femenino está liderado por Margaux Pitarch Moros y contará con la presencia de jugadoras como Marta Domínguez, campeona de España y número 56 del mundo. El equipo lo completan Noa Romero y Ona Blasco. Se medirán en la fase de grupos en eliminatorias de tres enfrentamientos, a Escocia, semifinalista de 2025, y a Ucrania, selección recién ascendida.

En el masculino, capitaneado por el extop 5 mundial, Borja Golán, tiene en su equipo a Iker Pajares, campeón de España y 30 del mundo, así como a Iván Pérez, Sergio García, Hugo Lafuente y Oriol Salvia. Un conjunto que consiguió la plata en 2019 y el bronce 2018 como mejo resultado continental, se enfrentará a Francia y Béliga en encuentros de cuatro partidos.

El squash debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su inclusión en el programa olímpico "y la exigencia de la clasificación ha elevado la competitividad a nivel global, igualando las fuezas entre los equipos", apuntó la RFES. EFE

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