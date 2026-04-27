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La UCO no tiene "ningún tipo de duda" de que las "chistorras" de Koldo son billetes de 500

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Madrid, 27 abr (EFE).- A los capitanes de la Guardia Civil que han analizado el patrimonio del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García no les queda "ningún tipo de duda" de que las "chistorras" de las que este último hablaba con su expareja "son billetes de 500 euros".

Es una de las principales conclusiones que están dejando en su exposición en el Tribunal Supremo, que celebra este lunes una jornada que se alarga ya más de 12 horas en el juicio a Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas en plena pandemia a cambio de comisiones.

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Una capitana de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho referencia a las conversaciones del exasesor con su expareja, Patricia Uriz, en las que aludían a la "alegría" de poder tener 2.000 "chistorras" y a que, si habían hecho bien "los cálculos", no necesitarían "ninguna chistorra más".

"Eso es un millón", ha indicado la investigadora, que ha reiterado que "no queda duda de que efectivamente es dinero en efectivo. Billetes de 500 euros".

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También ha hecho referencia a otros términos como "soles" o "lechugas" (billetes de 200 y de 100 euros), así como "folios", que también aludían, en su opinión, a dinero en efectivo.

Esta investigadora ha explicado cómo Koldo García -que llegó a decir que no podía hacer uso de las chistorras por razón de su cargo de asesor- y su expareja llevaban una "contabilidad A y una contabilidad B", a la que también llamaban "caja B o lista número dos".

La contabilidad A comprendía "aquellos gastos que van a ser liquidados a posteriori por los cargos que ocupaban" y la B, aquellos que no pueden reclamar a ninguna institución "por su naturaleza".

El exasesor y su expareja, según la UCO, hablaban de "dinero de sus cuentas que no les pertenece", algo "muy importante para la investigación", dado que los ingresos de dinero en efectivo en sus cuentas aumentó en determinados años.

Eso hizo pensar a la UCO de un "patrimonio compartido" y que el exasesor y su expareja asumían gastos de Ábalos, que se hacía "valer" de ambos "para hacer uso de ese dinero".

Según han explicado los investigadores, entre 2020 y 2022 en las cuentas de Koldo García, su hermano y expareja entraron 387.000 euros "sin justificar".

Y sobre el exministro, han visto "llamativo" que entre 2014 y 2017 hubo retiradas en efectivo de su cuenta de 19.500 euros, mientras que entre 2018 y 2023 bajó a cero, "lo que indicaría" que existe "una fuente de efectivo de la que estaría disfrutando".

Los agentes hallaron además un cambio de tendencia a partir de 2021, cuando cesó como ministro. En 2020 han destacado el "punto álgido" de la mayor cantidad de ingresos en efectivo, si bien un año después, cuando salió del Ministerio, se produjo un "descenso notorio".

Y han subrayado cómo Koldo García se sorprendió de que Ábalos hubiera gastado en dos años 432.000 euros, una cantidad "muy elevada" para un periodo "muy corto". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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