La Princesa de Asturias protagoniza su segundo vuelo en solitario a los mandos del Pilatus del Ejército del Aire

La Princesa Leonor ha completado recientemente el que ha sido su segundo vuelo en solitario a los mandos del Pilatus P-21, el avión de instrucción del Ejército del Aire y el Espacio, en el marco de la instrucción que está recibiendo en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier (Murcia).

Zarzuela ha difundido este lunes varias imágenes de la ocasión, coincidiendo con el anuncio de que la heredera al trono estudiará el próximo curso Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid una vez complete los tres cursos de formación militar como futura capitana general de los ejércitos.

La Princesa de Asturias ya llevó a cabo lo que en el argot se conoce como la "suelta" el pasado 18 de diciembre y este segundo vuelo en solitario se ha producido en las últimas semanas, según ha indicado Zarzuela, que no ha concretado una fecha.

En esta ocasión, las imágenes muestran a la hija mayor de los Reyes en el aire pilotando el aparato, al contrario que la primera vez, cuando se la vio subiendo al aparato y al aterrizar. Desde la Casa del Rey han explicado que entonces no se la fotografió desde otro avión, como esta vez, debido a los protocolos específicos en torno a "la suelta".

Estas fotografías están acompañadas también por otras en las que se ve a la Princesa de Asturias en otros momentos de su instrucción junto a sus compañeros en la Academia de San Javier y también una imagen de grupo junto a ellos y sus profesores e instructores.

PROCESO DE APRENDIZAJE

La Princesa de Asturias se incorporó en septiembre como alumna de cuarto curso, con el grado de alférez, a la Academia, iniciando su instrucción con cierto retraso en comparación con sus compañeros, al no haber efectuado en San Javier los tres cursos anteriores ya que ella ha pasado previamente por la Academia General del Aire y por la Escuela Naval.

Por regla general, los alumnos suelen realizar su primer vuelo junto con un instructor al mes o mes y medio de llegar a la academia, sin que haya plazos fijos para que esto ocurra, y solo una vez que el instructor considera que están suficientemente preparados se produce el primer vuelo en solitario.

Antes de ello, es necesario recibir formación teórica respecto al aparato, que ha sustituido al C-101 popularmente conocido como 'Culopollo', y luego ponerla en práctica en los simuladores. Una vez realizado el primer vuelo con instructor, los alumnos compaginan esta práctica con clases en el simulador de vuelos, hasta que se considera que cuentan con los conocimientos y las destrezas para poder pilotar solos el Pilatus.