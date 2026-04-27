La investigación del robo del tesoro de Villanueva apunta a un encargo, aún sin detenidos

Hernán Cortés (Badajoz), 27 abr (EFE).- La investigación sobre el robo de 149 monedas históricas del denominado tesoro de Villanueva de la Serena, sustraídas del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, apunta a un posible robo por encargo y continúa abierta sin que hasta ahora se hayan practicado detenciones.

Así lo ha señalado este lunes a preguntas de los medios en Hernán Cortés (Badajoz) el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El delegado ha explicado que, pese a la ausencia de imágenes de los autores en las cámaras de seguridad, la Policía Nacional mantiene abiertas distintas líneas de investigación para tratar de esclarecer los hechos y recuperar unas piezas de “incalculable valor”.

Quintana ha recordado que las monedas, descubiertas en 1987 en Villanueva de la Serena y cedidas posteriormente a la Junta de Extremadura, están catalogadas de forma individualizada, lo que podría facilitar su rastreo.

El delegado ha precisado además que, aunque el edificio del museo es propiedad estatal, la gestión integral de las instalaciones corresponde a la Junta de Extremadura.

Respecto a la polémica generada por las dificultades de acceso inicial al museo durante la intervención policial, ha defendido la actuación de los agentes, subrayando que lograron acceder al recinto “salvando las dificultades” pese a no disponer de llaves en un primer momento. EFE

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