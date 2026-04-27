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Kirian Rodríguez alcanza las tres dianas tras firmar un doblete en el campo del Cádiz

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Madrid, 27 abr (EFE).- El centrocampista de Las Palmas Kirian Rodríguez contabilizó su tercera diana del curso, tras firmar este lunes los dos goles de la victoria (1-2) del conjunto canario en su visita al campo del Cádiz.

Un doblete que permitió a Kirian volver a ver portería casi tres meses de después de su hasta ahora único gol en el presente campeonato, el que logró a finales del pasado mes de enero ante la Real Sociedad B.

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Si ante el conjunto vasco el tinerfeño hizo gala de su capacidad de llegada, este lunes ante el Cádiz Kirian Rodríguez demostró su precisión y potencia en el golpeo del balón, tras anotar los dos tantos del equipo canario con sendos zapatazos desde la frontal del área.

Dos goles que no variarán la parte alta de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion que seguirá una jornada más liderada por el atacante del Almería Sergio Arribas con un total de veinticuatro tantos.

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Cinco más de los que contabiliza su más inmediato perseguidor, el jugador del Racing de Santander Andrés Martín, segundo con diecinueve dianas, y seis más que delantero del Málaga Chupe, que cierra el podio provisional con un total de dieciocho tantos.

-- Clasificación tras la disputa de la 37ª jornada:

- Con 24 goles: Arribas (9p) (Almería)

- Con 19 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 18 goles: Chupe (3p) (Málaga)

- Con 16 goles: Carlos Fernández (4p) (Mirandés)

- Con 15 goles: Dubasin (BEL) (6p) (Sporting Gijón)

- Con 14 goles: Embarba (2p) (Almería); Gorka Carrera (Real Sociedad B)

- Con 13 goles: Cala (3p) (Castellón); Villalibre (Racing Santander); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

- Con 12 goles: ; Marcos Fernández (Ceuta); Fuentes (Córdoba); Martón (3p) (Eibar)

- Con 11 goles: Camara (GUI) (Castellón); Yeremay (3p) (Deportivo Coruña)

- Con 10 goles: Jefté (3p) (Albacete)

- Con 9 goles: Cerdá (Andorra); David González (4p) (Burgos); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); David Larrubia y Adrián Niño (1p) (Málaga); Dani Gómez (2p) (Zaragoza)

- Con 8 goles: Puertas (Albacete); Leo Baptistao (BRA) (Almería); Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (1p) (Cultural); Jorge Pascual (1p) (Granada); Manu Fuster (Las Palmas); Jeremy Arévalo (ECU) y Iñigo Vicente (Racing); Ochieng (KEN) (Real Sociedad B); Gelabert (1p) (Sporting)

- Con 7 goles: Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería); Villahermosa (1p) (Andorra); Fer Niño (Burgos); José Arnáiz y Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Ale García y Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas); Kodro (BIH) (Zaragoza)

- Con 6 goles: Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Min-su (KOR) (Andorra); Curro Sánchez (5p) (Burgos); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Zalazar (Ceuta); Jon Bautista (Eibar); Alemañ (Granada); Alex Millán (Leganés); Javi Hernández (Mirandés); Guliashvili (GEO) (Racing); Peter Federico (DOM), Chuki (1p) y Latasa (2p) (Valladolid)

- Con 5 goles: Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO), Suero (1p) y Brignani (ITA) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella y Mario Soriano (Deportivo); Enol y Sielva (3p) (Huesca); Melero (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Peio Canales (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B).

- Con 4 goles: Álex Rubio y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Alex Muñoz (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Barri y Jakobsen (DEN) (Castellón); Matos (Ceuta); Stoichkov, Mulattieri (ITA) y Nsongo Bil (CAM) (Deportivo); José Corpas (2p) y Arbilla (Eibar); Alcaraz (1p) y Pablo Sáenz (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Lukovic (SRB), Miyashiro (JPN) y Enrique Clemente (Las Palmas); Diego García (2p) y Duk (CIV) (Leganés); Dani Lorenzo y Jauregi (2p) (Málaga); (Málaga); Sangalli (Racing); Gaspar Campos (Sporting); Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 3 goles: Lazo (Albacete); Chirino (NED), Thalys (BRA), Lopy y Nico Melamed (SEN) (Almería); Jastin (POR) y Le Normand (FRA) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Doué (FRA), Pablo Santiago y Mabil (AUS) (Castellón); Sergi Guardiola, Diego Bri y Carracedo (3p) (Córdoba); Ribeiro (BRA), Diego Collado e Iván Calero (Cultural); Luismi Cruz (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Nolaskoain y Madariaga (Eibar); Lama (Granada); Pulido y Álvaro Carrillo (Huesca); Estanis y Kirian (Las Palmas); Roberto López, Diawara (GUI), Oscar Plano y Cissé (GUI) (Leganés); Joaquín Muñoz (Málaga); Rafa Bauza y Unax (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) (Racing); Daniel Díaz (1p) (Real Sociedad B); Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer y Marcos André (BRA) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche (Albacete); Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso, Marc Domenech, Molina y Marc Cardona (Andorra); Grego Sierra, Atienza, Iñigo Córdoba y Florian Miguel (FRA) (Burgos); Moussa (MAL) y Roger Martí (Cádiz); Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV), Youness (MAR) y Konrad (USA) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Requena, Isma Ruiz, Rubén Alves, Percan y Kevin Medina (Córdoba); Paco Cortés y y Tresaco (Cultural); Villares, Quagliata (ITA) y Barcia (Deportivo); Adu Ares (Eibar); Faye (SEN) y Sola (Granada); Ntamack (FRA), Kortajarena (1p), Escobar, Dani Ojeda, Liberto y Daniel Luna (COL) (Huesca); Iván Gil y Mika Mármol (Las Palmas); Naim García y Juan Cruz (Leganés); Einar y Lobete (Málaga); Javi Castro y Manex Lozano (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas y Andrés Ferrari (URU) (Sporting); Sergi Canós (Valladolid); Soberón, Sebas Moyano, Bakis (TUR) y Rober (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez, Jogo (USA) y Lluís López (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Olabarrieta, Alex Calvo, Yeray, Imanol García, Martí Vilà y Diego Alende (Andorra); Morante y Lizancos (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Jorge More, Diarra (MLI), Arribas y joaquín González (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez, Ronaldo (BRA) y Lucas Alcázar (Castellón); Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós, Domenech, Marcos (1p), Aboubacar Bassinga (CIV) y Manu Sánchez (Ceuta); Trilli, Vilarrasa, Carlos Isaac, Goti y Albarrán (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic (CRO), Thiago Ojeda (ARG) y Bicho (Cultural); Escudero, Lucas Noubi (BEL) y Altimira (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Olaetxea y Sergio Álvarez (Eibar); Hongla (CMR), Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Ángel Pérez, Portillo y Javi Mier (Huesca); Barcia, Pejiño, Viera (1p), Cristian Gutiérrez y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña y Asué (GEQ) (Leganés); Murillo, Ochoa (IRL), Montero, Dotor, Murillo y Haitam (MAR) (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica y Maras (SRB) (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN), Suleiman (GAM), Manu Hernando y Mantilla (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Manu Rodríguez y Pablo García (Sporting); Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres, Juric (CRO) y Sanseviero (URU) (Valladolid); Bazdar (BIH), Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV) y Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra); Kovacevic (Cádiz, contra Ceuta); Sangalli (Racing, contra Zaragoza); Dawda Camara (MAU) (Cádiz contra el Valladolid); Eneko Satrústegui (Cultural, contra el Huesca); Luengo (Burgos, contra Albacete); Carlos Hernández (Ceuta, contra el Eibar); Barzic (CRO) (Cultural, contra Córdoba); Tresaco (Cultural, contra Mirandés). EFE

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