Fúster condena “sin matices” el ataque a Trump y lo asemeja al “matonismo” contra Vox

Madrid, 27 abr (EFE).- El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha condenado este lunes “sin matices” el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha asemejado al “matonismo" político que, ha denunciado, sufre Vox.

En una rueda de prensa tras la reunión semanal del Comité de Acción Política (CAP) del partido, Fúster ha señalado que el ataque contra Trump es “una ataque contra la libertad, las urnas y el derecho de los ciudadanos a decidir sin que las balas sustituyan a los votos”.

Pero ha advertido que “estos hechos no salen de la nada”, ya que, según ha dicho, durante años a los partidos “patriotas” se les recrimina que “sus ideas no son ideas, sino odio”, que “no son adversarios, sino enemigos” y que sus líderes no deben ser derrotados en las urnas, sino expulsados de la vida pública “de todas las maneras posibles”.

“Cuando se repite día tras día que una opción política es ilegítima, siempre aparece algún fanático dispuesto a dar el siguiente paso”, ha denunciado y ha añadido que se está viendo en Estados Unidos contra Trump y en España contra Vox.

Ha mencionado en este sentido los incidentes de los últimos días en Granada, Madrid y Cataluña, donde “se haN vuelto a repetir las mismas escenas, actos reventados, mesas señaladas, militantes acusados, golpeados, insultados,…”.

“Son escenas de amenaza y violencia contra quienes solamente quieren informar a los españoles en libertad. Nada más. A eso lo llaman ellos antifascismo, pero no es antifascismo, es matonismo político”, ha advertido Fúster, quien hecho responsable de estas situaciones a los poderes públicos y los medios de comunicación, por “silenciarlas”.

Ha exigido de este modo una “condena clara de toda violencia política: de la que dispara contra Trump, la que agrede a nuestros militantes, rompe nuestras carpas, amenaza y golpea a nuestros cargos”, así como frente a quienes “pretenden convertir cada campaña electoral en una carrera de obstáculos contra el único partido al que siempre atacan y que jamás, nunca, responde con violencia”.

“Si no se corta ya esta espiral llegará un día en el que algunos fingirán sorpresa ante una tragedia que llevan años alimentando”, ha avisado Fuster.

Preguntado por los calificativos de “mierda” y “rata” dichos por el líder de Vox, Santiago Abascal, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior, Fernado Grande-Marlaska, respectivamente, ha dicho que los “comprende” y ha negado que Vox contriubya a polarizar. “Eso no es polarizar, es señalar”, ha afirmado. EFE

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