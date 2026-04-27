Espana agencias

Familias de los menores accidentados en una atracción de Sevilla estudian acciones legales

Guardar

Sevilla, 27 abr (EFE).- Las familias de los dos menores que resultaron lesionados el pasado viernes en el accidente de una atracción de la Feria de Abril de Sevilla, que simula una especie de 'tirachinas humano', estudian acciones legales por lo ocurrido.

Una familiar de los dos menores, que ya recibieron el alta pero que siguen afectados en sus domicilios, ha informado -en declaraciones a varios medios- de que ya han contactado con una abogada para que se puedan tomar "las medidas oportunas".

También se ha quejado de que nadie se haya puesto en contacto con las familias para preguntarles cómo están los menores que, ha aclarado, a pesar de haber recibido el alta "no están bien y siguen doloridos".

"Realmente los niños no están bien, están vivos, porque lo ocurrido ha sido un milagro", ha manifestado María Sánchez, familiar de uno de los lesionados que llegó a grabar el momento del accidente.

El Sindicato de Policía Local de Sevilla, que ha publicado el vídeo del accidente en su perfil de la red social X, se ha preguntado "dónde están los controles de seguridad reales" y ha advertido de que "se está jugando con la seguridad de la gente en plena feria".

En el accidente, ocurrido en una atracción -que quedó precintada- en la denominada Calle del Infierno de la Feria de Abril sobre las 20:20 horas del pasado viernes, resultaron heridas de carácter leve cuatro personas, entre ellos los dos menores que fueron trasladados a un centro sanitario.

El Ayuntamiento destacó la rápida intervención de todos los servicios de emergencias e informó de que la Policía Nacional se había hecho cargo de la investigación. EFE

Últimas Noticias

Del 4-0 de octubre a las semifinales, en 5 diferencias

Infobae

Las universidades españolas aprueban una guía para investigar con perspectiva de género

Infobae

El hijo del falso cura que asaltó la casa de Bárcenas dice que a su padre le dieron 75.000 euros y un arma

El hijo del falso cura que asaltó la casa de Bárcenas dice que a su padre le dieron 75.000 euros y un arma

El comité de huelga médica emplaza a Pedro Sánchez a asumir la negociación en el conflicto

Infobae

Saiz responde a Page, que acusa de "intento de pucherazo" en las primarias de 2016: "De ninguna manera"

Saiz responde a Page, que acusa de "intento de pucherazo" en las primarias de 2016: "De ninguna manera"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

La Audiencia Nacional aparta del juicio a Jordi Pujol porque considera que no está capacitado para declarar por su estado de salud

Willy Bárcenas declara que su padre le habló de la grabación que tenía con Rajoy antes de entrar en prisión, pero que nunca llegó a escucharla

Los socios de Sánchez piden al presidente que reflexione sobre el futuro del Gobierno tras el divorcio irreversible de Junts

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por la campaña de calumnias que lanzó en su contra

ECONOMÍA

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

El último videoclub de la provincia de Sevilla cierra tras 33 años: “Ha sido imposible mantener la actividad”

DEPORTES

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open