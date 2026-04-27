Familias de los menores accidentados en una atracción de Sevilla estudian acciones legales

Sevilla, 27 abr (EFE).- Las familias de los dos menores que resultaron lesionados el pasado viernes en el accidente de una atracción de la Feria de Abril de Sevilla, que simula una especie de 'tirachinas humano', estudian acciones legales por lo ocurrido.

Una familiar de los dos menores, que ya recibieron el alta pero que siguen afectados en sus domicilios, ha informado -en declaraciones a varios medios- de que ya han contactado con una abogada para que se puedan tomar "las medidas oportunas".

También se ha quejado de que nadie se haya puesto en contacto con las familias para preguntarles cómo están los menores que, ha aclarado, a pesar de haber recibido el alta "no están bien y siguen doloridos".

"Realmente los niños no están bien, están vivos, porque lo ocurrido ha sido un milagro", ha manifestado María Sánchez, familiar de uno de los lesionados que llegó a grabar el momento del accidente.

El Sindicato de Policía Local de Sevilla, que ha publicado el vídeo del accidente en su perfil de la red social X, se ha preguntado "dónde están los controles de seguridad reales" y ha advertido de que "se está jugando con la seguridad de la gente en plena feria".

En el accidente, ocurrido en una atracción -que quedó precintada- en la denominada Calle del Infierno de la Feria de Abril sobre las 20:20 horas del pasado viernes, resultaron heridas de carácter leve cuatro personas, entre ellos los dos menores que fueron trasladados a un centro sanitario.

El Ayuntamiento destacó la rápida intervención de todos los servicios de emergencias e informó de que la Policía Nacional se había hecho cargo de la investigación. EFE