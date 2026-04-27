Este lunes, chubascos y tormentas en el norte peninsular

Madrid, 27 abr (EFE).- La inestabilidad en zonas del Cantábrico, el este de Galicia, la Ibérica norte, los Pirineos, el norte de Castilla y León y el Ebro será un factor predominante este lunes en la península, donde habrá chubascos y tormentas mientras que el tiempo será estable en el centro, sur y las Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anticipado nubes bajas matinales en puntos del Cantábrico, así como en el Estrecho y en el mar de Alborán, donde podrían darse precipitaciones débiles. En Canarias se espera cielo nuboso y precipitaciones débiles, que serán más probables en el norte de las islas.

La predicción contempla asimismo brumas en zonas de montaña del Cantábrico y de la meseta norte, así como calima en el extremo sur peninsular.

Las temperaturas máximas irán en aumento en el sur y se dará un descenso ligero en el Cantábrico; no se esperan cambios relevantes en las mínimas ni tampoco en Canarias.

El viento será previsiblemente flojo de componente este en la península y en las Baleares, salvo en el noroeste de Castilla y León, en el Cantábrico y en Galicia, donde predominará el norte. En cambio, será más intenso en los litorales, con rachas muy fuertes de levante en el Estrecho. En Canarias, se prevé moderado de componente norte.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- GALICIA: cielo poco nuboso en el norte con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo en el este y sur de Ourense y en la montaña de Lugo. Brumas y nieblas en puntos del interior de Lugo y zonas altas de Pontevedra y del oeste orensano. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Cielo nuboso o cubierto con brumas y nieblas en el interior. Chubascos y tormentas dispersos que por la tarde pueden ser localmente fuertes en el oeste de la cordillera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento flojo.

- CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto, con algunos claros de madrugada en el suroeste. Chubascos dispersos y tormentas ocasionales con granizo por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: cielo nuboso o cubierto. Brumas y nieblas matinales y nocturnas dispersas. Chubascos y tormentas, preferentemente por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios en el litoral y en ligero ascenso en el interior. Temperaturas máximas sin cambios, salvo un descenso en el extremo sur de Álava. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso o cubierto con brumas y nieblas matinales y nocturnas dispersas. Chubascos y tormentas, sobre todo por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios en el litoral y en ligero ascenso en el interior. Temperaturas máximas sin cambios, salvo un descenso en el extremo sur de Álava. Viento flojo variable.

- NAVARRA: intervalos nubosos con brumas y nieblas asociadas y nubosidad de evolución por la tarde, con chubascos y posibles tormentas más frecuentes e intensas en el tercio norte y en las sierras occidentales. Temperaturas sin cambios o en aumento en general ligero. Vientos flojos variables.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso con nubosidad de evolución en la segunda mitad del día, principalmente en la Ibérica y Rioja alta, donde se pueden producir chubascos, acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero descenso. Viento variable, flojo en general.

- ARAGÓN: cielo con intervalos nubosos en el Pirineo y poco nuboso o despejado en el resto. Probabilidad de chubascos localmente fuertes, acompañados de tormenta en el Pirineo por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: cielo con intervalos nubosos en la mitad norte y poco nuboso o despejado en la mitad sur. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta en el Pirineo y zonas colindantes por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: poco nuboso, con algún intervalo de nubes medias y altas, y alguna nubosidad de evolución dispersa. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas sin cambios en el norte y en ligero ascenso en el sur. Viento del este, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de desarrollo en la sierra. Ligera presencia de calima, más abundante desde la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso salvo en la sierra donde no se esperan cambios. Viento flojo variable que tiende a sureste durante las horas centrales.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo despejado con ligera presencia de calima, más abundante desde la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable en Guadalajara y con predominio del este y sureste en el resto.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado o poco nuboso. Temperaturas con pequeños cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, que tenderá a componente este al mediodía, ocasionalmente moderado en el litoral sur de Alicante.

- REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables en el interior, que soplarán moderados de componente este durante las horas centrales y moderados del noreste en el litoral.

- ISLAS BALEARES: cielo poco nuboso o despejado con algún banco de niebla matinal en Menorca y Mallorca. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente este flojo con brisas costeras en las horas centrales del día.

- ANDALUCÍA: cielo poco nuboso o despejado, salvo nubes bajas matinales en el área del Estrecho, donde no se descartan precipitaciones débiles ocasionales. Polvo en suspensión al final del día. Nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos de componente este, flojos en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental. Levante fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho.

- CANARIAS: cielo nuboso o intervalos de nubes con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte en las islas occidentales y del noroeste en las orientales. Brisas en costas del sur de las islas montañosas.