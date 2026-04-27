Espana agencias

Los agentes de la UCO defienden su investigación a Ábalos en el Supremo

Guardar

Madrid, 27 abr (EFE).- Una decena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desgranan este lunes en el Tribunal Supremo las líneas maestras de la investigación que ha acabado sentando en el banquillo por presunta corrupción al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos.

El juicio a Ábalos, su exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones entra en su cuarta semana, en la que está previsto que los tres acusados tomen la palabra ante el tribunal.

Pero antes es el turno de los agentes de la UCO que les han investigado, que practicaron las entradas y registros a los domicilios de los tres acusados y que han suscrito los informes que han nutrido la causa.

En uno de ellos, por ejemplo, la UCO apuntaba al "papel relevante y de responsabilidad" de Ábalos en la trama y hablaba de supuestos pagos de Aldama a Koldo García, así como "otras contraprestaciones" al exministro, para tener acceso a él, a quien se referían como "el jefe".

La compra de un chalé en Cádiz por un socio de Aldama para alquilar al exministro o el pago del alquiler del piso donde vivió su expareja -asuntos incluidos por la Fiscalía entre las comisiones que imputa a Ábalos- también formaron parte de los informes que los agentes explicarán este lunes.

Especialmente incisivo se espera el interrogatorio de las defensas de Ábalos y Koldo García, que cuestionan el núcleo de la investigación y que pondrán en duda con sus preguntas aspectos clave como los registros o la cadena de custodia del material intervenido.

Tras la jornada de este lunes, el Supremo reanudará el juicio el miércoles, cuando está prevista la declaración de los tres acusados.

En prisión provisional desde noviembre del año pasado, Ábalos afronta la petición más alta de la Fiscalía Anticorrupción: 24 años de cárcel. El fiscal pide 19 años y medio para su exasesor Koldo García, aunque la acusación popular que coordina el PP pide 30 años para ambos, mientras que Aldama se enfrenta a la menor: 7 años por su colaboración con la Justicia.EFE

Últimas Noticias

Persisten los avisos por fuertes tormentas y lluvias en 7 comunidades del norte peninsular

Infobae

Los bomberos trabajan en contener el avance del incendio industrial de Onda (Castellón)

Infobae

Javier Arenas, Sáenz de Santamaría y el hijo de Bárcenas declaran en Kitchen

Infobae

Corrida en la mexicana Aguascalientes premia la lidia despegada del español De Justo

Infobae

Jordi Pujol, ante la Audiencia Nacional para que resuelva si lo exime por demencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Gernika recuerda 89 años después el bombardeo con un homenaje institucional que ha puesto el acento en la memoria y en una llamada unánime a la paz

Gernika recuerda 89 años después el bombardeo con un homenaje institucional que ha puesto el acento en la memoria y en una llamada unánime a la paz

Así funciona el nuevo sistema antiatropello que incorporarán los autobuses de Madrid

Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un hombre que pilotó una lancha con 26 migrantes desde Argelia a Murcia para facilitar su entrada en España

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

ECONOMÍA

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

El último videoclub de la provincia de Sevilla cierra tras 33 años: “Ha sido imposible mantener la actividad”

Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista