El Senado reprueba al ministro de Cultura por sus "continuos ataques" a la tauromaquia

Madrid, 27 abr (EFE).- La Comisión de Cultura del Senado ha aprobado este lunes una moción en la que reprueba al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "por su gestión al frente de su departamento ministerial y por sus continuos ataques a las tradiciones españolas, como la tauromaquia".

La moción ha sido presentada por Vox y respaldada por el Grupo Popular -con mayoría absoluta en el Senado-, y en ella los senadores han pedido al Gobierno un conjunto de medidas para proteger la cría del toro de lidia e impulsar un plan nacional e internacional de turismo en torno al toro bravo.

Su aprobación ha coincidido este lunes con la entrega, en el Senado, del Premio Nacional de la Tauromaquia al diestro Curro Vázquez; un galardón que impulsó la Fundación Toro de Lidia, con el apoyo de nueve comunidades autónomas después de que Urtasun, en 2024, suprimiera el Premio nacional que hasta entonces concedió su ministerio. EFE