El juvenil Rafa Cruz se estrenó en una convocatoria de la UD Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 27 abr (EFE).- El extremo juvenil Rafa Cruz se estrenó en una convocatoria de la UD Las Palmas, reclamado por el entrenador del equipo amarillo, Luis García Fernández, para el partido de este lunes ante el Cádiz CF, aunque no llegó a debutar con los profesionales, que lograron un importante triunfo en el feudo gaditano para sus aspiraciones de ascenso a Primera División (1-2).

El futbolista isleño, de 16 años, seis meses y tres días, tenía la oportunidad de superar el récord histórico de Omar Fleitas, quien en 2008 se estrenó con la Unión Deportiva en el estadio Carlos Belmonte de Albacete con solo seis días más de edad.

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Rafa Cruz, nacido el 24 de octubre de 2009, estuvo durante una temporada en la cantera del Real Madrid y volvió a Gran Canaria mediada la pasada campaña para formar parte del equipo cadete, aunque lleva un total de siete temporadas en la Casa Amarilla.

El presente curso lo comenzó en el Juvenil C, donde jugó con su hermano gemelo Jorge Cruz, pero desde el pasado mes de enero pasó directamente al equipo que milita en la División de Honor de esta categoría, con el que se acaba de proclamar campeón del grupo canario, aportando ocho goles en dieciséis partidos.

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Se da la curiosa circunstancia de que si Rafa Cruz debutase el próximo domingo con la UD Las Palmas ante el Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria, en la jornada 38 de LaLiga Hypermotion, igualaría como jugador más joven en vestir la camiseta amarilla al citado Omar Fleitas, quien lo hizo precisamente con 16 años, seis meses y nueve días.

Además, superaría a otros futbolistas con un debut muy precoz en el equipo isleño, como el ahora centrocampista internacional Pedri González (FC Barcelona), quien se estrenó en la temporada 2019-2020 con el primer equipo con algo más de 16 años y ocho meses, o el mítico delantero Orlando Suárez, quien lo hizo también sin haber cumplido 17 años, en la temporada 1989-1990. EFE

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