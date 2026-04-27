El jefe de Bomberos en la dana recalca que la información no llegaba bien al Cecopi y que no retiró efectivos del Poyo

El que era jefe del Consorcio Provincial de Bomberos el día de la dana, José Miguel Basset, ha confirmado este lunes en el Congreso que la información sobre los efectos de la riada no llegaba adecuadamente el Cecopi y que, en contra de lo que sostiene el exsecretario autonómico de Emergencias, el imputado Emilio Argüeso, él no ordenó la retirada de los bomberos forestales que estuvieron en el Barranco del Poyo hasta poco antes de las 15.00 horas del 29 de octubre de 2024.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre la catástrofe también ha confirmado que sobre las 18.15 horas los técnicos ya tenían consensuado un texto de Es-Alert para enviar a la población y ha dicho desconocer por qué finalmente el primer aviso se lanzó a las 20.11 horas.

El portavoz de Bildu, Mikel Otero, ha recordado que fue Argüeso quien acusó a Basset de haber retirado los bomberos forestales del Poyo sin informar al Cecopi. "Lo que dice es absolutamente falso, yo en ningún momento tuve conocimiento de esos movimientos, ni de su movilización ni de su retirada. Si yo hubiera sabido una información de ese calibre no duden ustedes que la habría puesto encima de la mesa como algo prioritario. Eso no fue así de ninguna de las maneras y me gustaría que este señor lo explique", ha indicado.

NO LE CONTARON POR QUÉ LOS ENVIARON NI POR QUÉ LOS RETIRARON

En este contexto, ha explicado que a él no le consultaron nada al respecto, que no fue informado de la llegada esos efectivos a las 12.50 ni de su posterior retirara y que nadie le preguntó sobre las mediciones que estaban llevando a cabo.

Fue después, a raíz de una información periodística, cuando escuchó las grabaciones de esos efectivos en la que se trasladan esas mediciones, y tras constatar que el cauce había bajado, pedían instrucciones. "Hay un momento de impás en que el operador de comunicaciones le pregunta al jefe, a un mando, que qué hacen y se oye a ese operador diciéndoles que se pueden retirar a base en expectativa de servicio, porque lo que estaba cayendo era importante", ha precisado.

Además, el compareciente ha admitido que la información de lo que estaba sucediendo no se trasladó adecuadamente al Cecopi. "No sabría decir por qué falló ese flujo de información, no sé qué hizo que el interlocutor que teníamos allí --en otra sala del centro de L'Eliana-- no nos dijera qué llamabas entraban y dónde teníamos el problema", ha reconocido, recalcando que incluso en esa sala se estaba recibiendo imágenes, pese a que hubo problema de comunicación porque cayeron las líneas de móvil.

HASTA EL DÍA SIGUIENTE NO TUVO CONOCIMIENTO DETALLADO

Basset ha deslizado que no es muy eficaz operativamente hablando que el puesto de mando y el Cecopi estén juntos y que en este caso la acción estaba teniendo lugar en un área de 200.000 hectáreas con responsables de más de 90 municipios, mientras que el Cecopi estaba en L'Eliana.

"No sé exactamente cómo funciona la estructura de la información, pero sí sé que yo hasta las 16.00 horas del día siguiente, en un vuelo, no tuve conocimiento exacto de qué había pasado", ha añadido, antes de destacar que "lo único que llegó" al Cecopi fue el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de que la presa de Forata "podía irse al garete".

Además, Basset ha mencionado que el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, le llamó a él directamente a las 14.30 para solicitarle que mandase a la UME. Fue en este momento cuando se percató de que estaba pasando algo de lo que no se estaba enterando y le extrañó que él alcalde le llamara directamente a él para decirle que se estaban "ahogando".

NO ERA DIRECTOR DE LA EMERGENCIA

Tras recalcar que él no era director técnico de la emergencia "ni nada que se le parezca" ha dicho que tendrá que ser la Generalitat la que explique por qué se la ha situado como "cabeza de turco" -en palabras del diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna-- y ha dejado claro que él no rechazó la ayuda que lo ofrecían desde distintos cuerpos de bomberos.

"La potencia sin control no sirve de nada. Lo único que pedía rea que me dieran un poco de margen para organizar toda la ayuda que se nos venía encimar porque esta todo colapsado", ha recordado, incidiendo en que tuvo que idear él mismo un sistema para organizar la gestión de la ayuda.

Respecto a la tardanza en el envío del Es-Alert, Basset ha recordado que sobre las 18.15 el subdirector de Emergencia, Jorge Suárez y él ya habían consensuado el texto del mensaje que defendían que había que enviar pero ha dicho desconocer por qué este no se envió hasta las 20.11.

Según su relato, fue Suárez el que propuso el primer texto cuando les informaron de manera "muy genérica" de la situación en la presa de Forata, pero "nadie respondió" a la propuesta. Ante este silencio, Basset pidió más datos a la Confederación sobre el estado del embalse, pero la información seguía sin ser precisa. Con los datos que tenía abrió su portátil y redactó tres líneas.

"Si hubiéramos tenido más información quizá se hubiera hecho en otros términos", ha admitido, indicando que no tardaron más de 20 minutos en consensuar los términos entre él y Suárez y que no es cierto lo que mantiene Argüeso de que el envío se retrasó por una discusión entre él y Suárez sobre la conveniencia de enviar o no enviar el Es-Alert.

En este punto, ha insistido en que más allá de la propuesta de texto el proceso de envío le trasciende y la activación del mismo se hace "en otra sala". "Desconozco cuál es el circuito", ha alegado, antes de apuntar, en respuesta a Sánchez Serna, que estaba "demasiado ocupado" como para haber sido consciente de las presiones que podría estar recibiendo la consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

Según ha relatado, cuando el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón llegó al Cecopi actuó "como presidente", pero nunca se les comunicó que hubiera habido un cambio en la dirección de la emergencia que llevaba Pradas.