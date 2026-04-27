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Continúa la décima sesión del juicio a Ábalos tras casi doce horas

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Madrid, 27 abr (EFE).- La décima sesión del juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos se extiende ya casi doce horas, después de que el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, haya dado paso a los dos últimos capitanes de la UCO que declararán sobre el patrimonio del también exdirigente socialista.

Estos dos capitanes explicarán su investigación junto a un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lleva desde las 10:00 horas declarando en el Tribunal Supremo, casi todo el tiempo acompañado del teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable del departamento de delincuencia económica de la unidad.

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"Entiendo que el comandante estará algo cansado porque lleva más de doce horas", ha reconocido el fiscal, que horas antes ya había preguntado a los mandos si estaban en condiciones de seguir declarando. "Haremos lo que se pueda", ha indicado uno.

El cansancio hace mella en todos los presentes, incluidos los acusados José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que se encuentran en prisión provisional en Soto del Real, desde donde han sido conducidos esta mañana y deben volver cuando acabe la jornada.

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Y también los propios agentes, que incluso han pedido un receso en un momento de la tarde por razones de la "naturaleza".

Durante esta larga jornada los investigadores han hablado del papel de los tres acusados -el exministro, Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama- en la trama de un presunto amaño de contratos de mascarillas en plena pandemia.

El "presumible" pago de comisiones, el rescate de Air Europa o el presunto enchufe de dos mujeres vinculadas a Ábalos, entre ellas su expareja Jéssica Rodríguez, en dos empresas públicas también han formado parte de su declaración.

Con esta maratoniana jornada, el tribunal está manteniéndose fiel con el calendario fijado, en el que quiere acabar este lunes con la fase pericial del juicio para dar paso a la declaración de los tres acusados en la próxima sesión, prevista el miércoles. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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