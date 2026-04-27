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Arenas dice que bajo "ningún concepto" le consta que el PP buscase grabaciones de Bárcenas

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Madrid, 27 abr (EFE).- El senador del Partido Popular Javier Arenas ha asegurado en el juicio del caso Kitchen que "bajo ningún concepto" le consta que el PP buscase supuestas grabaciones hechas por el extesorero Luis Bárcenas.

Arenas ha declarado este lunes como testigo ante el tribunal que juzga una presunta operación parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP, en la que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, a quienes el senador del PP ha elogiado como "grandes profesionales en la administración pública".

El ex secretario general del PP ha admitido dos encuentros con Bárcenas, uno de ellos a finales de 2012 en Sevilla, en el que estaba muy "enfadado" por la falta de parcialidad y objetividad de fiscales y policías que le investigaban.

Según Arenas, Bárcenas esperaba cambios en la investigación del caso Gürtel con la llegada del PP al Gobierno: "pensaba que se podía producir una conducta de cambios ahí desde el PP en el Gobierno", en "las personas responsables que estaban llevando su investigación judicial como la Policía Judicial o la Fiscalía".

El senador del PP, que entre 2013 y 2015 formaba parte de la dirección del PP, ha hablado de otro encuentro con Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y el entonces líder del PP y presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la que se habló de cómo quedaba la situación del extesorero, no recuerda si cuando este dejó el Senado o cuando dejo de ser tesorero.

"Fue una reunión humana, de una persona que había trabajado muchos años en el partido y su mujer, que es una persona muy educada y prácticamente no habló y desde luego los temas económicos estuvieron ausentes", ha explicado.

El relato de Arenas se aleja del hecho por Bárcenas, que en su declaración como testigo sostuvo que había hablado a Arenas en un restaurante de Sevilla sobre "ingresos extracontables del PP" y de "quién cobraba del partido", y que había grabado aquel encuentro, y habló además de otra grabación de una reunión en la que Rajoy habría destruido una fotocopia de la contabilidad B del PP.

Al respecto de una supuesta grabación en Sevilla, Arenas ha dicho que a través de la prensa ha sabido que en algunas ocasiones se ha manifestado que esa grabación no existía y en otras que sí y ha declarado que no le provocó "ninguna intranquilidad personal el hecho de que pudiera existir la grabación".

Tampoco percibió inquietud en el seno del PP, donde observaba "tranquilidad" y que "no se hablaba de esas cuestiones".

Cuando la letrada del PSOE Gloria de Pascual le ha preguntado si le consta que el Partido Popular intentase encontrar, buscar o verificar la existencia de estas grabaciones, ha respondido: "Bajo ningún concepto me consta".

Y al replicar la letrada cómo entiende entonces que hubiera personas buscándolas o intentando destruirlas ha dicho que en prensa ha visto "un asunto de que una persona estaba encargada de destruir eso que luego no se destruyó", en alusión al supuesto encargo de Bárcenas a un preso, y que le parece "un asunto muy confuso".

"Yo desconozco absolutamente la conducta de esas personas a las que usted se refiere, entre otras cosas porque ni siquiera les conozco a ellos. Yo no conozco en esta sala más que a los señores Fernández y Martínez, por cierto, grandes profesionales en la administración pública, al servicio de los españoles", ha recalcado.

Además, ha sostenido que la primera vez que vio materialmente los papeles de Bárcenas fue en sede judicial, en su declaración ante el juez instructor del caso Gürtel, en agosto de 2013, aunque antes los había conocido por la prensa.

También ha dicho que su "amistad" con Bárcenas desapareció con la publicación sobre la contabilidad en B y cuando se conoció que el extesorero ocultaba una fortuna millonaria en Suiza. EFE

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