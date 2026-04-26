Sánchez defiende "una España que no deja a nadie atrás" y critica los pactos de PP y Vox

Córdoba, 26 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo "una España justa que no deja a nadie atrás" y ha criticado al PP y Vox por dar una "patada" a la Constitución con sus pactos autonómicos en favor de la 'prioridad nacional' para el acceso a los servicios públicos.

"PP y Vox y la Constitución: consejos vendo que para mí no tengo", ha advertido Sánchez en un acto de precampaña de las elecciones andaluzas en Córdoba, junto a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que los socialistas tienen otras prioridades distintas a la derecha y al ultraderecha, como son luchar por "una España justa, digna, que progrese, que no deja a nadie atrás y que defiende la paz en españa y en el mundo".

"Esas son nuestras prioridades", ha recalcado Sánchez frente a los "pactos de señoros" de los presidentes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal. EFE

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