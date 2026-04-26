Ruiz: “Los jugadores pusieron el corazón para ganar el partido”

Granada, 26 abr (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, destacó que sus jugadores pusieron “el corazón” para ganar (89-86) este domingo al MoraBanc Andorra en el Palacio de los Deportes de Granada

Ruiz explicó en rueda de prensa que ganaron “los dos primeros cuartos” pero tuvieron “problemas con la lesión de (Mehdy) Ngouama”, que sufre “una lesión de tobillo que no es tan grave como parecía”.

“Empezamos con mucha energía, rotando para llegar al final lo mejor posible. Luego hubo un poco de desorden ofensivo y con un quinteto extraño volvimos al partido”, agregó.

“Andorra estaba con acierto pero supimos controlar el rebote en los momentos finales y mantuvimos la calma en un final igualado”, añadió el técnico, quien resaltó que “la afición levantó al equipo cuando peor estaba”.

“Hicimos un muy buen trabajo como equipo, por encima de la media de asistencias. Fue un trabajo inmenso y muchos han puesto en riesgo perderse toda la temporada. Los jugadores pusieron el corazón para sacar este partido adelante”, sentenció Ruiz. EFE

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