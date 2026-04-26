Espana agencias

Ruiz: “Los jugadores pusieron el corazón para ganar el partido”

Guardar

Granada, 26 abr (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, destacó que sus jugadores pusieron “el corazón” para ganar (89-86) este domingo al MoraBanc Andorra en el Palacio de los Deportes de Granada

Ruiz explicó en rueda de prensa que ganaron “los dos primeros cuartos” pero tuvieron “problemas con la lesión de (Mehdy) Ngouama”, que sufre “una lesión de tobillo que no es tan grave como parecía”.

“Empezamos con mucha energía, rotando para llegar al final lo mejor posible. Luego hubo un poco de desorden ofensivo y con un quinteto extraño volvimos al partido”, agregó.

“Andorra estaba con acierto pero supimos controlar el rebote en los momentos finales y mantuvimos la calma en un final igualado”, añadió el técnico, quien resaltó que “la afición levantó al equipo cuando peor estaba”.

“Hicimos un muy buen trabajo como equipo, por encima de la media de asistencias. Fue un trabajo inmenso y muchos han puesto en riesgo perderse toda la temporada. Los jugadores pusieron el corazón para sacar este partido adelante”, sentenció Ruiz. EFE

jag/cb/og

Últimas Noticias

Sébastien Ogier rubrica su victoria y añade a sus vitrinas el Rally Islas Canarias

Infobae

Tadej Pogacar suma su cuarta 'Decana' y se queda a tiro de Eddy Merckx

Infobae

Albares inicia una gira para reforzar las relaciones con América Latina y el Caribe

Infobae

Simeone, pendiente de Julián Alvarez, Hancko, Lookman y Giménez

Infobae

Maté: "No esperaba lograr tanta ventaja"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

Pedro Sánchez y Feijóo condenan el ataque a Trump: “La violencia nunca es el camino”

Cuando los vecinos del municipio ‘más rico’ de Madrid salen respondones: han conseguido parar 1.000 viviendas, un Palacio de Congresos, un hotel de lujo y un recinto ferial

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Malas noticias para el Atlético de Madrid: Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

Malas noticias para el Atlético de Madrid: Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros