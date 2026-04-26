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Rufián ve una "regresión" de derechas en el mundo independentista que "arrastra" a ERC

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Barcelona, 26 abr (EFE).- El líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha afirmado que percibe una "regresión dentro del mundo independentista, sobre todo de derechas", que "arrastra a ERC a posicionamientos de hace muchos años".

"Yo quiero una Esquerra ganadora, que entienda que este país es diverso, que entienda que tuvimos un presidente fusilado por el fascismo", ha sostenido en una entrevista que publica este domingo La Vanguardia a Rufián, quien atribuye a Junts esa "regresión".

ERC debe entender que "guste más o menos, el país que tenemos es el que es", ha sostenido el republicano, que anima a su formación a dirigirse a "la gente que vuelve de su curro precario en un tren atestado, en un metro atestado, mirando el móvil, no leyendo a (Antonio) Gramsci ni a (Joan) Fuster".

Al mismo tiempo, Rufián ha expresado que respaldará al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, hasta el "fin" de sus días "en política": "Quiero que sea el presidente de mi país", ha recalcado.

Rufián ha deseado para Junts un "ostracismo político" durante años, mientras "esté en esta deriva reaccionaria votando con PP y Vox" contra "la clase trabajadora catalana", ha sostenido.

"Votar en contra de que la gente trabaje media hora menos, que tenga un poquito más de tiempo para vivir me parece terrible", y que Junts "vaya a tumbar un decreto que quiere salvar a tres millones de personas de ser desahuciadas" merece todo su "reproche", ha agregado.

El republicano se refiere al decreto ley impulsado por Sumar desde el Gobierno para prorrogar dos años los contratos del alquiler que el Congreso derogará previsiblemente este martes.

Al abordar el auge en las encuestas de Aliança Catalana, Rufián ha afirmado que "ser un canalla está de moda".

"Aliança es como si en un laboratorio hubieran juntado lo peor de Junts y lo peor de Vox", ha sostenido el portavoz en el Congreso, que reclama a los posconvergentes, "igual que en su momento se le pidió al PP, que no pacte" con la formación de Silvia Orriols, ya que sospecha que "después de las municipales, va a intentar pactar con ellos". EFE

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