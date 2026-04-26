Marc Márquez se cae en la segunda vuelta del Gran Premio de España de MotoGP

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati) se cayó en la segunda vuelta del Gran Premio de España de MotoGP cuando marchaba segundo por detrás de su hermano, Alex (Ducati). EFE

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