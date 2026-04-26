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Herido grave un joven al ser corneado por un toro en las fiestas de Beas de Segura (Jaén)

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Jaén, 26 abr (EFE).- Un joven ha resultado herido de gravedad esta tarde tras recibir la cornada de un toro durante las fiestas del toro ensogao de San Marcos de Beas de Segura (Jaén), según han confirmado fuentes del 112 Andalucía.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven ha tenido que ser evacuado en helicóptero hasta el Hospital Neurotraumatológico de la capital jiennense.

Ha sido sobre las 17.50 horas de hoy cuando el Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada alertando que un toro había corneado a un hombre en la calle Palomares de Beas de Segura.

Acto seguido, la sala coordinadora ha movilizado a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local. Estos efectivos han desplegado un helicóptero hasta la zona para trasladar al herido hasta el Hospital Neurotraumatológico de Jaén.

En estas mismas fiestas, el pasado viernes, el joven ganadero Santiago Barrero San Román murió a los 33 años al ser también corneado por un astado.

Según se informó desde la Hermandad de San Marcos (organizadora de los festejos) y el Ayuntamiento del municipio, fue sobre las 19:00 horas del viernes cuando un toro embistió contra el joven ganadero al que le propinó varias cornadas con diferentes trayectorias provocándole heridas abdominales, inguinales y torácicas.

Tras el grave suceso, el herido fue trasladado de inmediato a la enfermería instalada junto a la explanada de San Marcos, donde el equipo médico intervino de urgencia ante la extrema gravedad de las heridas que presentaba.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario por estabilizarle, su estado no mejoró y, en el intento de trasladarle a un centro hospitalario, falleció alrededor de las 20:00 horas.EFE

gd/plv

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