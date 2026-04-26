Rescatan a una mujer y a su bebé de 15 meses al caer por un agujero en Entrena (La Rioja)

Logroño, 26 abr (EFE).- Una mujer y su bebé de 15 meses han sido rescatados este domingo tras caer por un agujero en el Barrio de las Bodegas de Entrena (La Rioja), donde se ha derrumbado el terreno a su paso.

Según ha informado el SOS Rioja en su página web, el suceso ha ocurrido sobre las 17:20 horas, cuando ha recibido el aviso de un particular.

La mujer, de 36 años, ha sido trasladada al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, mientras que el bebé se encontraba en buen estado.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se han movilizado los Bomberos de Logroño para el rescate, así como a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

También se ha informado al técnico de Protección Civil, quien ha acudido al lugar junto al alcalde de la localidad. EFE