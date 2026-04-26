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Liberada una menor tutelada tras sufrir agresiones sexuales y ser engañada para estafar

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Huelva, 26 abr (EFE).- La Guardia Civil de Huelva ha liberado a una menor de 15 años que, tras haber sido incitada a abandonar un centro de protección en la provincia de Sevilla, fue víctima de agresiones sexuales mientras permanecía retenida contra su voluntad y engañada para cometer estafas.

En el marco de la operación 'CustosTiscal' se ha detenido a tres personas como presuntos autores de detención ilegal, estafas y falsificación de métodos de pago.

A uno de ellos también se le imputa un delito de agresión sexual a la menor, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos sucedieron cuando la menor, tutelada por la Junta de Andalucía y residente en un centro de protección, fue contactada por una mujer que había estado, hasta hacía poco tiempo, en ese mismo centro.

Esta mujer, junto con su pareja, logró convencerla para que abandonara el centro de protección sin conocimiento de sus responsables y, posteriormente, fue trasladada a un domicilio de la localidad de Isla Cristina (Huelva), donde fue retenida contra su voluntad.

Durante ese tiempo, los autores le retiraron el teléfono móvil y el reloj con geolocalización proporcionado por el centro de protección con el fin de ser localizada.

Durante el tiempo en el que permaneció retenida, la menor fue obligada a participar en estafas telefónicas mediante el uso fraudulento de datos personales y bancarios de terceras personas, realizando compras de diverso valor como joyas o ropa.

Asimismo, uno de los detenidos habría agredido sexualmente a la víctima en varias ocasiones, empleando amenazas y violencia.

La localización de la menor fue posible gracias a la actuación de la Guardia Civil, después de que la víctima lograra contactar con una amiga, a la que facilitó información relevante sobre su ubicación.

En un primer momento, la menor no manifestó lo ocurrido por temor a posibles represalias; posteriormente, cuando se encontraba más segura en compañía de las educadoras del centro denunció los hechos.

Por tal motivo, los agentes detuvieron a tres personas y registraron un domicilio donde se intervinieron diversos efectos, entre ellos joyas, teléfonos móviles y datos bancarios de múltiples víctimas.

Igualmente, se ha podido determinar que los detenidos captaban a personas en situación de vulnerabilidad, a las que retiraban su documentación bajo engaño a cambio de alojamiento o manutención, utilizándolas posteriormente para cometer compras de productos mediante el uso de tarjetas bancarias fraudulentas.

La operación ha sido llevada a cabo por el equipo de Policía Judicial de Ayamonte (Huelva) junto a componentes del Puesto de la Guardia Civil de Isla Cristina. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de Guardia de Ayamonte. EFE

lra/rro/lml

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