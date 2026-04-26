Duelo de objetivos dispares en el estreno de Idiákez

Cádiz/Las Palmas de Gran Canaria, 26 abr (EFE).- El Cádiz recibe a Las Palmas con nuevo entrenador en la persona de Imanol Idiakez para intentar salir de la parte baja de la clasificación y no caer a plazas de descenso, en un duelo en el que los canarios buscan los tres puntos que mantengan vivas sus opciones al 'playoff' de ascenso.

La destitución de Sergio González y la llegada de Idiakez al banquillo representa un intento claro de revertir la delicada situación del equipo gaditano, que atraviesa una dinámica negativa que se ha prolongado durante meses, con dificultades tanto en la generación ofensiva como en la solidez defensiva.

El equipo ha mostrado falta de regularidad en su juego, incapaz de sostener ventajas o de reaccionar en momentos clave de los partidos, lo que ha derivado en una acumulación de resultados adversos, al sumar 13 partidos de los últimos 15 sin conocer la victoria.

Esto ha colocado al equipo gaditano en una posición comprometida en la tabla, a un paso del descenso, y la llegada de Idiakez abre una nueva etapa en la que se esperan ajustes tácticos y anímicos para recuperar la confianza del vestuario y dotar de una identidad más reconocible al juego.

La UD Las Palmas tiene la necesidad de ganar risis para mantener su candidatura a los puestos de ascenso directo, conociendo además los resultados de todos sus rivales.

El conjunto isleño se ha mostrado fuerte como local, con cinco victorias consecutivas, pero ha perdido sus últimos tres partidos como visitante, pese a lo cual se mantiene en la amplia lista de conjuntos que pugnan por cambiar de categoría, por la vía rápida o a través de la promoción.

El entrenador del equipo grancanario, Luis García, tendrá las bajas de los lesionados Jeremía Recoba, Enzo Loiodice y Sandro Ramírez, y la duda del japonés Taisei Miyashiro, al que pretende recuperar cuanto antes de su lesión muscular.

El lateral izquierdo Enrique Clemente y el extremo Ale García están advertidos de suspensión, por lo que en caso de ser amonestados en Cádiz se perderían el partido del próximo domingo ante el Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria.

- Alineaciones probables:

Cádiz: Gil o Aznar; Díaz, Kovacevic, Recio o Arribas, Climent; Diakité o Joaquín, Ortuño, Álex Fernández; Suso, García Pascual y Lucas Pérez.

Las Palmas: Horkas; Viti Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci; Ale García, Kirian, Manu Fuster, Pedrola; y Jesé.

Árbitro: Rafael Sánchez (Comité Murciano)

Estadio: JP Financial.

Hora: 20.30. EFE

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