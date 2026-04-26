Espana agencias

Duelo de objetivos dispares en el estreno de Idiákez

Guardar

Cádiz/Las Palmas de Gran Canaria, 26 abr (EFE).- El Cádiz recibe a Las Palmas con nuevo entrenador en la persona de Imanol Idiakez para intentar salir de la parte baja de la clasificación y no caer a plazas de descenso, en un duelo en el que los canarios buscan los tres puntos que mantengan vivas sus opciones al 'playoff' de ascenso.

La destitución de Sergio González y la llegada de Idiakez al banquillo representa un intento claro de revertir la delicada situación del equipo gaditano, que atraviesa una dinámica negativa que se ha prolongado durante meses, con dificultades tanto en la generación ofensiva como en la solidez defensiva.

El equipo ha mostrado falta de regularidad en su juego, incapaz de sostener ventajas o de reaccionar en momentos clave de los partidos, lo que ha derivado en una acumulación de resultados adversos, al sumar 13 partidos de los últimos 15 sin conocer la victoria.

Esto ha colocado al equipo gaditano en una posición comprometida en la tabla, a un paso del descenso, y la llegada de Idiakez abre una nueva etapa en la que se esperan ajustes tácticos y anímicos para recuperar la confianza del vestuario y dotar de una identidad más reconocible al juego.

La UD Las Palmas tiene la necesidad de ganar risis para mantener su candidatura a los puestos de ascenso directo, conociendo además los resultados de todos sus rivales.

El conjunto isleño se ha mostrado fuerte como local, con cinco victorias consecutivas, pero ha perdido sus últimos tres partidos como visitante, pese a lo cual se mantiene en la amplia lista de conjuntos que pugnan por cambiar de categoría, por la vía rápida o a través de la promoción.

El entrenador del equipo grancanario, Luis García, tendrá las bajas de los lesionados Jeremía Recoba, Enzo Loiodice y Sandro Ramírez, y la duda del japonés Taisei Miyashiro, al que pretende recuperar cuanto antes de su lesión muscular.

El lateral izquierdo Enrique Clemente y el extremo Ale García están advertidos de suspensión, por lo que en caso de ser amonestados en Cádiz se perderían el partido del próximo domingo ante el Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria.

- Alineaciones probables:

Cádiz: Gil o Aznar; Díaz, Kovacevic, Recio o Arribas, Climent; Diakité o Joaquín, Ortuño, Álex Fernández; Suso, García Pascual y Lucas Pérez.

Las Palmas: Horkas; Viti Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci; Ale García, Kirian, Manu Fuster, Pedrola; y Jesé.

Árbitro: Rafael Sánchez (Comité Murciano)

Estadio: JP Financial.

Hora: 20.30. EFE

1011210

jsb/cb-rg/as/jap

Últimas Noticias

Montero afirma que el PP-A "confunde estabilidad con resignación" y llama a apostar por lo público con el PSOE-A

Montero afirma que el PP-A "confunde estabilidad con resignación" y llama a apostar por lo público con el PSOE-A

EH Bildu aboga por un blindaje del euskera en términos "inclusivos" también con el PSE

Infobae

Unas 650 personas según la Urbana de Barcelona reclaman el cese de la guerra en Palestina

Unas 650 personas según la Urbana de Barcelona reclaman el cese de la guerra en Palestina

Una mujer fallecida y tres heridos en un incendio de una vivienda en Orihuela (Alicante)

Infobae

Abascal llama "Pedro Navajas" a Sánchez:"Sus condenas a la violencia son como sus condenas a la prostitución de menores"

Abascal llama "Pedro Navajas" a Sánchez:"Sus condenas a la violencia son como sus condenas a la prostitución de menores"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

Pedro Sánchez y Feijóo condenan el ataque a Trump: “La violencia nunca es el camino”

El ascenso de Vox tras Aragón y Extremadura se estanca en Andalucía, según el CIS: permanece como tercera fuerza, pero puede perder escaños

Cuando los vecinos del municipio ‘más rico’ de Madrid salen respondones: han conseguido parar 1.000 viviendas, un Palacio de Congresos, un hotel de lujo y un recinto ferial

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’