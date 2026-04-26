93-86. Mavra lidera el triunfo del Breogán ante el Joventut

Lugo, 26 abr (EFE).- El Joventut dio un paso atrás en su carrera por alcanzar una de las cuatro primeras plazas, que otorgan el factor cancha en el playoff por el título de la liga Endesa, después de perder este domingo en la pista del Breogán (93-86).

La actuación del croata Dominik Mavra (18 puntos) en la segunda parte y los triples (13) del Breogán ensombrecieron el gran partido de Ricky Rubio (21 puntos, 23 créditos de valoración), insuficiente para que el conjunto verdinegro derrotase a un rival que sueña con un billete para Europa.

Pese al 0-5 de salida favorable el Joventut, el Breogán fue el que marcó el ritmo del encuentro. Con un juego coral en ataque, exhibiendo además su fortaleza en el rebote ofensivo y en el juego exterior, el equipo de Luis Casimiro empequeñeció a su rival.

El festival de triples impulsó al Breogán, que no acusó la escasa aportación en ataque de Francis Alonso, uno de sus especialistas. El equipo celeste disfrutó de una renta de ocho puntos (36-28), pero entre Kraag y Hunt mantuvieron en el partido al Joventut, que obligó a Casimiro a parar el choque tras un parcial 2-10.

En el inicio de la segunda parte, y después de muchos minutos, el Joventut recuperó el mando del marcador (38-40). Pero el acierto exterior desatascó al Breogán, que castigó la buena defensa verdinegra con dos triples seguidos, de Keandre Cook y Mihailo Andric.

A Dani Miret le salió bien su apuesta de jugar con dos bases. Su equipo había conseguido frenar la velocidad gallega. Hasta que en la recta final del tercer asalto, el croata Dominik Mavra se erigió en protagonista, convirtiendo siete puntos consecutivos que dispararon nuevamente a su equipo en el electrónico, tras un parcial 12-2 que le permitió encarar el último cuarto con una renta de nueve puntos (67-58).

Sin el lesionado Tomic y con Birgander muy mermado por su lesión en la fascia plantar, el Joventut acusó la escasa aportación del joven Michael Ruzic en la pintura. Miret pidió dos tiempos muertos prácticamente seguidos porque su equipo era incapaz de apretar el marcador. El Breogán entró en los últimos siete minutos con una cómoda renta de siete puntos, magistralmente dirigido por Mavra. Solo el empeño de Ricki Rubio evitó que los lucenses asegurasen antes la victoria. Lo hizo Mavra, a falta de un minuto, con un triple lejano para cerrar su espectacular actuación.

Ficha técnica:

93.- Río Breogán (22+16+29+26): Erik Quintela (7), Arturs Kurucs (3), Cook (14), Andric (9) y Sakho (-) -cinco inicial-; Brankovic (11), Francis Alonso (7), Aranitovic (6), Mavra (18), Apic (4), Dibba (14) y Jordan Walker (-).

86.- Joventut (19+19+20+28): Ricky Rubio (21), Hunt (13), Kraag (5), Parker (12) y Allen (4) -cinco inicial- Hakanson (5), Vives (8), Drell (7), Ruzic (2), Birgander (2) y Hanga (7).

Árbitros: Jordi Aliaga, Juan de Dios Oyón y Rubén Sánchez Mohedas.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 28 de la liga Endesa disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante 5.245 espectadores. EFE

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