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Temas del día de EFE España del sábado 25 de abril de 2025 (13:30 horas)

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PARTIDOS MÁS MADRID

Madrid - Mónica García optará a las primarias de Más Madrid para disputar la Comunidad a Ayuso

(Texto enviado a las 13:19; 206 palabras)

PARTIDOS PSOE

Mérida - Sánchez emplaza al PSOE extremeño a ponerse manos a la obra para frenar a la ultraderecha

(Texto enviado a las 12:59; 513 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PARTIDOS PP

Madrid - De los Santos (PP): La "máxima prioridad nacional" es que Sánchez convoque elecciones

(Texto enviado a las 12:38; 449 palabras)

IU ANIVERSARIO

Madrid - Izquierda Unida celebra este sábado un acto público para conmemorar el 40 aniversario de su fundación, al que asiste su coordinador general y candidato a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, además de dirigentes del Movimiento Sumar y otras formaciones políticas.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

IRÁN GUERRA

Madrid - Varios cientos de personas gritan 'No a la guerra' en el centro de Madrid

(Texto enviado a las 13:06; 679 palabras) (Vídeo) (Audio)

Madrid - La subida del queroseno impactará en los precios de los billetes, pero no en el suministro

(Texto enviado a las 09:24; 1.030 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023461287)

ESPAÑA OTAN

Barcelona - Bolaños defiende que España es un "socio fiable" de la OTAN

(Texto enviado a las 11:49; 406 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SUCESOS ASTURIAS

Oviedo - Hallan muerto a un hombre y a su mujer herida por arma de fuego en Lena (Asturias)

(Texto enviado a las 12:36; 234 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Chiclana de la Frontera (Cádiz) - Montero promete una ley de tiempos máximos de espera sanitaria si preside la Junta

(Texto enviado a las 11:59; 378 palabras)

PARTIDOS ERC

Barcelona - Junqueras se reúne en Belfast con la presidenta del Sinn Féin y con Gerry Adams

(Texto enviado a las 10:15; 236 palabras)

ESPAÑA SÁHARA

Madrid - Desencalla la ley de nacionalidad saharaui empujada por la regularización de inmigrantes

(Texto enviado a las 08:15; 828 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023451545)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - Bolaños niega un ataque personal a Peinado y justifica sus críticas como un hecho objetivo

(Texto enviado a las 10:23; 357 palabras)

JUICIO PUJOL

Madrid - Bolaños cree que había "otras maneras" de comprobar la salud de Pujol en el juicio

(Texto enviado a las 12:08; 174 palabras)

JUICIO ÁBALOS

Madrid - Tercera semana de Ábalos en el banquillo: de los pagos en Ferraz al rescate de Air Europa

(Texto enviado a las 08:15; 969 palabras)

IA DESPIDOS

Madrid - La IA impulsa miles de despidos a nivel mundial con un impacto también en España

(Texto enviado a las 09:09; 622 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022858972)

IMPUESTOS RECAUDACIÓN

Madrid - Los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas de la Iglesia y fines sociales

(Texto enviado a las 09:45; 724 palabras)

SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid - Ciaf, Adif, Renfe y Semaf abren esta semana la comisión del Senado sobre red ferroviaria

(Texto enviado a las 09:34; 440 palabras)

RODALIES CATALUÑA

Barcelona - Renfe apuesta por mejorar la calidad y la información del servicio con un centro integrado

(Texto enviado a las 06:07; 506 palabras)

SEXO MAYORES (Entrevista)

Bilbao - Lorena Berdún: La sexualidad en la madurez incomoda y por eso se caricaturiza en el cine

(Texto enviado a las 09:53; 639 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ROBO MUSEO

Mérida - Roban 149 monedas del Tesoro de Villanueva el Museo Arqueológico de Badajoz

(Texto enviado a las 12:44; 170 palabras)

FANGORIA DISCO (Entrevista)

Madrid - Fangoria canta ante una "realidad sobrevalorada": "La verdad ya no es incuestionable"

(Texto enviado a las 09:30; 651 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIRGINIA WOOLF

Madrid - 'Violet', el libro perdido de Virginia Woolf, se publica por primera vez en español

(Texto enviado a las 10:00; 864 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8000671045)

ARTE MURALES

Logroño - Los murales en Logroño: historia, cultura y valores sociales en un museo a pie de calle

(Texto enviado a las 08:41; 776 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)

TIEMPO ALERTAS

Madrid - Cinco comunidades y Melilla, en aviso amarillo por lluvias y tormentas

(Texto enviado a las 10:42; 301 palabras)

Una secuencia "excepcional" de borrascas triplicó el registro climático en zonas de España

(Texto enviado a las 13:12; 517 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:30h.- La Laguna (Tenerife).- PARTIDOS NC.- El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, y el nuevo secretario general del partido en Tenerife, Juan Daniel Fajardo, hacen declaraciones a los medios tras la constitución de la nueva ejecutiva insular. Hotel Laguna Nivaria.

20:00h.- Almería.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, participan en un acto en Almería. Plaza de la Catedral. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

18:00h.- Madrid.- TRABAJO AUTÓNOMO.- La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N convoca una movilización en Madrid en protesta por la subida de cuotas a autónomos societarios y colaboradores. Hay otra concentración en Oviedo. El domingo 26 han convocado en otras ciudades y el lunes en Cádiz. Plaza de Cibeles.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Sevilla.- TOROS SEVILLA.- Decimoquinta corrida de abono de la Feria de Abril de Sevilla. El Cid, Fortes y José Garrido lidian toros de La Quinta. Plaza de la Maestranza. (Texto) (Foto)

18:30h.- Mérida.- TOROS MÉRIDA.- Corrida de toros de 'Banderilleros de Oro', con reses de la ganadería de Manuel Blázquez para Antonio Ferrera, el Fandi y Manuel Escribano. Plaza de toros.

19:30h.- Mérida.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de OBK dentro de la gira 'Vértigo Tour 35 Aniversario'. Palacio de Congresos.

21:00h.- Barcelona.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Dani Martín en Barcelona. (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:00h.- Fuengirola (Málaga).- MÚSICA CONCIERTO.- La gira de regreso de 'Él Último de la Fila' arranca en el festival Marenostrum Fuengirola. Recinto del festival Marenostrum.

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