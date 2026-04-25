Temas del día de EFE España del sábado 25 de abril de 2025 (13:30 horas)

PARTIDOS MÁS MADRID
Madrid - Mónica García optará a las primarias de Más Madrid para disputar la Comunidad a Ayuso
(Texto enviado a las 13:19; 206 palabras)
PARTIDOS PSOE
Mérida - Sánchez emplaza al PSOE extremeño a ponerse manos a la obra para frenar a la ultraderecha
(Texto enviado a las 12:59; 513 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
PARTIDOS PP
Madrid - De los Santos (PP): La "máxima prioridad nacional" es que Sánchez convoque elecciones
(Texto enviado a las 12:38; 449 palabras)
IU ANIVERSARIO
Madrid - Izquierda Unida celebra este sábado un acto público para conmemorar el 40 aniversario de su fundación, al que asiste su coordinador general y candidato a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, además de dirigentes del Movimiento Sumar y otras formaciones políticas.
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IRÁN GUERRA
Madrid - Varios cientos de personas gritan 'No a la guerra' en el centro de Madrid
(Texto enviado a las 13:06; 679 palabras) (Vídeo) (Audio)
Madrid - La subida del queroseno impactará en los precios de los billetes, pero no en el suministro
(Texto enviado a las 09:24; 1.030 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023461287)
ESPAÑA OTAN
Barcelona - Bolaños defiende que España es un "socio fiable" de la OTAN
(Texto enviado a las 11:49; 406 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
SUCESOS ASTURIAS
Oviedo - Hallan muerto a un hombre y a su mujer herida por arma de fuego en Lena (Asturias)
(Texto enviado a las 12:36; 234 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
ELECCIONES ANDALUCÍA
Chiclana de la Frontera (Cádiz) - Montero promete una ley de tiempos máximos de espera sanitaria si preside la Junta
(Texto enviado a las 11:59; 378 palabras)
PARTIDOS ERC
Barcelona - Junqueras se reúne en Belfast con la presidenta del Sinn Féin y con Gerry Adams
(Texto enviado a las 10:15; 236 palabras)
ESPAÑA SÁHARA
Madrid - Desencalla la ley de nacionalidad saharaui empujada por la regularización de inmigrantes
(Texto enviado a las 08:15; 828 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023451545)
BEGOÑA GÓMEZ
Madrid - Bolaños niega un ataque personal a Peinado y justifica sus críticas como un hecho objetivo
(Texto enviado a las 10:23; 357 palabras)
JUICIO PUJOL
Madrid - Bolaños cree que había "otras maneras" de comprobar la salud de Pujol en el juicio
(Texto enviado a las 12:08; 174 palabras)
JUICIO ÁBALOS
Madrid - Tercera semana de Ábalos en el banquillo: de los pagos en Ferraz al rescate de Air Europa
(Texto enviado a las 08:15; 969 palabras)
IA DESPIDOS
Madrid - La IA impulsa miles de despidos a nivel mundial con un impacto también en España
(Texto enviado a las 09:09; 622 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022858972)
IMPUESTOS RECAUDACIÓN
Madrid - Los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas de la Iglesia y fines sociales
(Texto enviado a las 09:45; 724 palabras)
SEGURIDAD FERROVIARIA
Madrid - Ciaf, Adif, Renfe y Semaf abren esta semana la comisión del Senado sobre red ferroviaria
(Texto enviado a las 09:34; 440 palabras)
RODALIES CATALUÑA
Barcelona - Renfe apuesta por mejorar la calidad y la información del servicio con un centro integrado
(Texto enviado a las 06:07; 506 palabras)
SEXO MAYORES (Entrevista)
Bilbao - Lorena Berdún: La sexualidad en la madurez incomoda y por eso se caricaturiza en el cine
(Texto enviado a las 09:53; 639 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
ROBO MUSEO
Mérida - Roban 149 monedas del Tesoro de Villanueva el Museo Arqueológico de Badajoz
(Texto enviado a las 12:44; 170 palabras)
FANGORIA DISCO (Entrevista)
Madrid - Fangoria canta ante una "realidad sobrevalorada": "La verdad ya no es incuestionable"
(Texto enviado a las 09:30; 651 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
VIRGINIA WOOLF
Madrid - 'Violet', el libro perdido de Virginia Woolf, se publica por primera vez en español
(Texto enviado a las 10:00; 864 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8000671045)
ARTE MURALES
Logroño - Los murales en Logroño: historia, cultura y valores sociales en un museo a pie de calle
(Texto enviado a las 08:41; 776 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)
TIEMPO ALERTAS
Madrid - Cinco comunidades y Melilla, en aviso amarillo por lluvias y tormentas
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Una secuencia "excepcional" de borrascas triplicó el registro climático en zonas de España
(Texto enviado a las 13:12; 517 palabras)
AGENDA INFORMATIVA
POLÍTICA
13:30h.- La Laguna (Tenerife).- PARTIDOS NC.- El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, y el nuevo secretario general del partido en Tenerife, Juan Daniel Fajardo, hacen declaraciones a los medios tras la constitución de la nueva ejecutiva insular. Hotel Laguna Nivaria.
20:00h.- Almería.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, participan en un acto en Almería. Plaza de la Catedral. (Texto) (Foto)
ECONOMÍA
18:00h.- Madrid.- TRABAJO AUTÓNOMO.- La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N convoca una movilización en Madrid en protesta por la subida de cuotas a autónomos societarios y colaboradores. Hay otra concentración en Oviedo. El domingo 26 han convocado en otras ciudades y el lunes en Cádiz. Plaza de Cibeles.
CULTURA Y TENDENCIAS
18:30h.- Sevilla.- TOROS SEVILLA.- Decimoquinta corrida de abono de la Feria de Abril de Sevilla. El Cid, Fortes y José Garrido lidian toros de La Quinta. Plaza de la Maestranza. (Texto) (Foto)
18:30h.- Mérida.- TOROS MÉRIDA.- Corrida de toros de 'Banderilleros de Oro', con reses de la ganadería de Manuel Blázquez para Antonio Ferrera, el Fandi y Manuel Escribano. Plaza de toros.
19:30h.- Mérida.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de OBK dentro de la gira 'Vértigo Tour 35 Aniversario'. Palacio de Congresos.
21:00h.- Barcelona.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Dani Martín en Barcelona. (Foto) (Vídeo) (Audio)
22:00h.- Fuengirola (Málaga).- MÚSICA CONCIERTO.- La gira de regreso de 'Él Último de la Fila' arranca en el festival Marenostrum Fuengirola. Recinto del festival Marenostrum.
EFE
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