Espana agencias

Sordo: "Algo sacaremos del tintero para la segunda sección"

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 25 abr (EFE).- El piloto español de Hyundai Shell Mobis WRT, Dani Sordo, ha asegurado que buscarán ajustar reglajes de cara a la segunda sección de la jornada del sábado del Rally Islas Canarias-Rally de España.

"Algo inventaremos y sacaremos del tintero”, ha indicado el cántabro, que ha pasado de la sexta plaza a la séptima de la clasificación general tras perder más de 22 segundos con su compañero Adrien Fourmaux, especialmente en el tramo de Maspalomas, una bajada "muy rápida y difícil que te obliga a tirarte", ha admitido a EFE.

"Voy a tener que repasar un poco los vídeos para la segunda pasada, pero bueno, después de los otros tramos están complicados y hemos perdido un poquito de tiempo, pero no muchísimo", ha analizado.

Sordo ha lamentado la lluvia del último tramo y del final de 'Arucas-Firgas-Teror 1', lo que ha provocado que patinaran los neumáticos duros, aunque le ha restado importancia y ha centrado su mira en mejorar sensaciones en la repetición de los tramos. EFE

phd/as/og

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del sábado 25 de abril de 2025 (13:30 horas)

Infobae

El Racing, a dar otro paso hacia el ascenso ante un Ceuta virtualmente salvado

Infobae

Satoransky, con molestias en la espalda, no viaja a Vitoria

Infobae

Matarazzo quiere acabar la temporada "de la mejor manera posible"

Infobae

Moreno pide llevar "hasta el último voto a las urnas" para un gobierno "libre": "Que nadie nos pare el paso"

Moreno pide llevar "hasta el último voto a las urnas" para un gobierno "libre": "Que nadie nos pare el paso"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La Guardia Civil de Asturias encuentra a un hombre muerto y su mujer herida y ambos presentan heridas de armas de fuego

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

ECONOMÍA

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueño del local no quiere que se lo quede su hijo

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”