Sordo: "Algo sacaremos del tintero para la segunda sección"

Las Palmas de Gran Canaria, 25 abr (EFE).- El piloto español de Hyundai Shell Mobis WRT, Dani Sordo, ha asegurado que buscarán ajustar reglajes de cara a la segunda sección de la jornada del sábado del Rally Islas Canarias-Rally de España.

"Algo inventaremos y sacaremos del tintero”, ha indicado el cántabro, que ha pasado de la sexta plaza a la séptima de la clasificación general tras perder más de 22 segundos con su compañero Adrien Fourmaux, especialmente en el tramo de Maspalomas, una bajada "muy rápida y difícil que te obliga a tirarte", ha admitido a EFE.

"Voy a tener que repasar un poco los vídeos para la segunda pasada, pero bueno, después de los otros tramos están complicados y hemos perdido un poquito de tiempo, pero no muchísimo", ha analizado.

Sordo ha lamentado la lluvia del último tramo y del final de 'Arucas-Firgas-Teror 1', lo que ha provocado que patinaran los neumáticos duros, aunque le ha restado importancia y ha centrado su mira en mejorar sensaciones en la repetición de los tramos. EFE

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