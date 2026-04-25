Matarazzo quiere acabar la temporada "de la mejor manera posible"

San Sebastián, 25 abr (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha asegurado este sábado que su equipo buscará acabar la temporada "de la mejor manera posible" para tener buena inercia de cara al próximo curso.

El cuadro txuri urdin aterrizará en Vallecas con los deberes hechos tras conquistar, hace justo una semana, la Copa del Rey. Con la Liga de Campeones prácticamente inalcanzable -en el caso de que haya una quinta plaza para los españoles- por los ocho puntos que separan a la Real Sociedad del Betis, el objetivo no parece otro que "terminar la temporada de la mejor manera posible", como ha confesado este sábado en rueda de prensa Pellegrino Matarazzo.

"Es muy importante acabar bien para empezar de la mejor manera posible el próximo curso", ha añadido el estadounidense. Para tratar de sacar los tres puntos ante el Rayo Vallecano, ha puesto el foco en los primeros minutos del equipo ante el Getafe. "La semana ha sido increíble, y por eso nos costó ante el Getafe", ha confesado.

En cuanto al rival del domingo, el de Nueva Jersey tiene claro que será un partido "de ritmo alto" ante un conjunto que ataca muy bien mediante "transiciones".

El entrenador realista no podrá contar con los lesionados Guedes, Karrikaburu, Odriozola, Rupérez ni Zubeldia. El luso tiene un "pequeño esguince", y Luka Sucic también tiene "unas pequeñas molestias en la rodilla" que le impidieron estar ante el Getafe.

Por fortuna, Elustondo está recuperado de un golpe que sufrió en la pasada jornada, aunque "no está al 100 %".

Por último, uno de los jugadores que menos minutos ha tenido ha sido Zakharyan. Ya está recuperado de un virus gastrointestinal, y viajará junto al resto de sus compañeros a Madrid. EFE

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