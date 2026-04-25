El Racing, a dar otro paso hacia el ascenso ante un Ceuta virtualmente salvado

Ceuta/Santander, 25 abr (EFE).- El Racing de Santander tendrá este domingo la oportunidad de acercarse un poco más al ascenso directo en su visita a Ceuta (21.00 horas), ante un anfitrión que quiere conseguir matemáticamente la salvación para afrontar con tranquilidad el resto del campeonato.

El conjunto cántabro quiere poner más tierra de por medio respecto a sus perseguidores y prolongar la racha positiva que le ha dado las últimas dos victorias ante el Almería (5-1) y la Real Sociedad B (1-3), además de colocarse también como mejor visitante de Segunda.

El Ceuta quiere hacer valer su buena dinámica en su estadio para ponérselo difícil al líder y llegar a los 53 puntos en caso de triunfo, lo que certificaría su permanencia en la categoría de plata.

El técnico ceutí, José Juan Romero, no podrá contar para este partido con el defensa Yago, por sanción federativa tras haber sido expulsado el pasado domingo en Zaragoza, y tampoco estarán los centrales Capa y Diego González, ambos con molestias musculares.

Como noticia positiva, recupera al delantero costamarfileño Koné, que se perdió el último encuentro por acumulación de amonestaciones.

El Racing quiere repetir la victoria de la primera vuelta (4-1) ante el equipo caballa para seguir soñando con el ascenso y estirar la renta de cuatro puntos respecto a Deportivo y Almería, empatados en segunda posición.

El entrenador racinguista, José Alberto López, recupera a los lesionados Álvaro Mantilla y Facu González, además de al sancionado Mario, aunque no podrá contar ni con Manex Lozano, lesionado de la rodilla, ni con Marco Sangalli, que el pasado fin de semana vio la quinta amarilla.

En cuanto al once titular, Javi Castro volverá al lateral derecho por la sanción de Sangalli, y Pablo Ramón estará en el eje de la zaga junto al asentado Manu Hernando.

Alineaciones probables:

AD Ceuta: Guille Vallejo; Aisar, Matos, Carlos Hernández, Youness; Rubén Díez, Marino, Bodiger, Anuar; Koné y Marcos Fernández.

Rácing de Santander: Eriksson; Javi Castro, Manu Hernando, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Maguette, Peio Canales, Íñigo Vicente; y Guliashvili.

Árbitro: Eder Mallo Fernández (Comité castellanoleonés)

Estadio: Alfonso Murube.

Horario: 21.00. EFE

