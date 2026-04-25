91-72. El Unicaja frena su mala racha y recupera autoestima a costa del Hiopos Lleida

Alberto Fuentes

Málaga, 25 abr (EFE).- El Unicaja, con 17 puntos de James Webb III, superó con contundencia al Hiopos Lleida en el Martín Carpena (91-72), logró un importante triunfo para mantener la octava plaza que da acceso a la fase por el título y terminó con una racha de cinco derrotas consecutivas en Liga Endesa.

El equipo andaluz celebró, además, la vuelta del pívot David Kravish, que jugó seis meses después de una lesión de peroné que obligó al club malagueño a fichar a Augustine Rubit, que este sábado se quedo fuera de la convocatoria.

Ya el primer cuarto dejaba un duelo igualado (19-19), con el equipo de Gerard Encuentra con confianza -llegaba de ganar al Barça en la jornada anterior-, tratando de percutir por dentro a una defensa cajista que ha estado poco fiable en las últimas semanas.

Oriol Paulí y Melvin Ejim, que fueron los dos mejores de su equipo con 28 y 13 puntos, respectivamente, ya lograron estar acertados en el primer tiempo para aguantar el ritmo del cuadro malagueño, pero a la larga no les valió por el gran segundo tiempo de los locales.

A raíz de un triple de Jonathan Barreiro, el Unicaja aumentó su confianza y encontró una renta de cinco puntos a 3:25 del descanso que parecía ser un paso para distanciarse, pero respondían desde la esquina James Batemon y Melvin Ejim (35-35).

Tras el paso por vestuarios, el cuadro de Ibon Navarro conectó dos triples de James Webb III y otro de Alberto Díaz que permitió al Unicaja empezar a dominar, más todavía cuando Webb acertó con un dos más uno (51-41, minutos 24).

Hiopos Lleida entró en fase de desconexión, Unicaja elevó el nivel de su defensa y el tiro de tres siguió llegando en momentos clave, con Tyson Pérez o Kalinoski elevando los porcentajes y el marcador (69-48), situación ya difícil de voltear para los catalanes.

El conjunto malacitano ya solo tuvio que ratificar el triunfo en un último cuarto donde cayeron sendos triples en el último tramo y hubo rotaciones, seguramente con la mente puesta en el próximo encuentro liguero ante el Gran Canaria, adelantado al próximo miércoles por reajustes del calendario.

- Ficha técnica:

91 - Unicaja (19+18+32+22): Díaz (7), Perry (6), Barreiro (3), Webb III (17), Balcerowski (13) -quinteto inicial-, Audige (0), Cobbs (8), Duarte (3), Sulejmanovic (12), Kravish (4), Tyson Pérez (12), Kalinoski (6).

72 - Hiopos Lleida (19+15+14+24): Batemon (5), Paulí (28), García (0), Ejim (13), Krutwig (9) -quinteto inicial-, Walden (2), Agada (6), Diagne (3), Rodríguez (4), Sanz (0), Jiménez (2), Shurna (0).

Árbitros: Martín Caballero, Javier Torres y David Sánchez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 8.872 espectadores. Melvin Ejim, jugador del Hiopos Lleida y anteriormente del Unicaja, recibió un detalle del club malagueño en la previa del encuentro. EFE

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