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Montero promete una ley de tiempos máximos de espera sanitaria si preside la Junta

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Chiclana de la Frontera (Cádiz), 25 abr (EFE).- La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha anunciado este sábado que si llega a la Presidencia del Gobierno andaluz impulsará en su primer Consejo de Gobierno una ley para garantizar tiempos máximos de respuesta en la sanidad pública.

La vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE andaluz ha realizado estas declaraciones antes de mantener un encuentro con vecinos y colectivos de Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde ha situado la defensa de la sanidad pública como eje de la precampaña socialista, y ha acusado al PP de deteriorar los servicios públicos.

Montero ha asegurado que su prioridad al frente del Ejecutivo andaluz sería aprobar una norma que garantice "un tiempo de respuesta razonable" para intervenciones quirúrgicas, consultas con especialistas y atención en medicina de familia. "No se puede tardar quince días en que una persona sea atendida por su médico de familia", ha afirmado.

Asimismo, ha sostenido que el próximo 17 de mayo será "un referéndum por la sanidad pública", al considerar que en esa cita los ciudadanos elegirán entre un modelo que refuerce el Estado del bienestar o, en sus palabras, otro de "ciudadanos de primera y de segunda".

La dirigente socialista ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de favorecer un sistema en el que quienes puedan pagar un seguro privado tengan mejor atención, mientras que el resto dependería de un servicio público debilitado por falta de inversión.

Durante su intervención, también ha defendido que municipios en crecimiento como Chiclana necesitan reforzar la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda para absorber el aumento de población "en armonía y convivencia". Según ha señalado, la ciudad ha sumado unos 10.000 habitantes en los últimos tiempos.

Montero ha criticado además que la Junta no haya atendido, a su juicio, necesidades de la provincia de Cádiz como nuevos centros de salud, ampliación de la oferta educativa o políticas de vivienda y dependencia.

Por último, ha defendido que el PSOE centrará su campaña en propuestas y en "poner a la Junta de Andalucía al servicio de la gente", frente a un Gobierno autonómico que, según ha dicho, prioriza "la apariencia" sobre la solución de los problemas ciudadanos. EFE

fjs/dt/ros

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