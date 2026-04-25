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El Gobierno se propone incrementar los jueces catalanes con más becas para opositar

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Barcelona, 25 abr (EFE).- El Gobierno se propone incrementar el número de jueces de origen catalán a través de las becas SERÉ para opositores jóvenes y reducir así la "inestabilidad" en la provisión de plazas en Cataluña.

Lo ha dicho el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios en Barcelona para presentar estas becas, que también alcanzan a opositores a fiscal, abogados del Estado y letrados de la administración de justicia.

Bolaños ha explicado que este programa busca garantizar la "igualdad de oportunidades" para que ningún jurista que tenga el "talento" para acceder a estos puestos no acceda a ellos por falta de medios económicos.

Según datos del ministerio, un 97 % de los opositores necesita el apoyo económico de su familia mientras se prepara las pruebas. En el caso de los jueces, la media de tiempo de preparación es entre cinco y seis años.

En esta convocatoria, las becas SERÉ llegarán a 1.425 opositores que contarán con una ayuda anual de 12.600 euros durante cuatro años, y el presupuesto total para 2026 es de casi 18 millones.

El plazo para solicitarlas termina el 7 de mayo.

El ministro ha resaltado que, en el caso de Cataluña, las becas pueden ayudar a estimular vocaciones judiciales en un territorio en el que, por razones "históricas", hay menos tradición opositora.

Bolaños ha destacado el desequilibrio que hay entre el peso poblacional de Cataluña en España (20 %) y el porcentaje que representan las solicitudes de catalanes a estas becas (7,8 %).

Incrementar el número de jueces catalanes, ha expuesto, no solo permitirá que haya menos rotación en los juzgados catalanes, sino también mejorar los datos sobre las sentencias en catalán.

En ese sentido, ha lamentado que en estos momentos hay menos resoluciones redactadas en esta lengua de lo que había "a principios de siglo".

Para mejorar la presencia del catalán en la justicia también se han incorporado enmiendas de los grupos vascos y catalanes en el Congreso para fomentar las lenguas cooficiales en la judicatura en la ley de reforma de la carrera judicial.

"El servicio público se tiene que acercar a la ciudadanía también hablándole en su lengua materna", ha dicho el ministro.

Bolaños ha añadido que esta ley busca "fomentar y mucho" que el catalán sea una lengua que se use con "normalidad" en la justicia, en Cataluña y en el resto de comunidades donde se habla.

En el marco de esta reforma, el Gobierno también quiere blindar "por ley" las becas SERÉ para que alcancen, como mínimo, el salario mínimo interprofesional (SMI).

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha defendido que este programa permitirá "más diversidad, mejor justicia y más igualdad" en el acceso a la carrera judicial.

Para dar a conocer el programa de becas SERÉ, el Gobierno realizará una campaña informativa dirigida a alumnos de últimos cursos de Derecho en las universidades catalanas, así como a recién graduados. EFE

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