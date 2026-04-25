Josep Vila releva a Lluís Llach como presidente de la ANC

Barcelona, 25 abr (EFE).- El secretariado nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha escogido este sábado a Josep Vila como nuevo presidente de la entidad que hasta ahora lideraba el cantautor Lluís Llach, quien ha decidido no optar a la reelección.

En un comunicado, la ANC explica que Vila ha sido escogido con 39 de 58 votos en primera vuelta, superando así la mayoría de dos tercios que se exige en primera votación para ser designado.

Hace una semana, Llach se impuso como el más votado en las elecciones al secretariado nacional, el órgano de dirección de la entidad independentista.

Sin embargo, ha decidido no optar a la reelección como presidente porque "la salud no le permite una dedicación tan fuerte", según ha detallado la ANC.

El cantautor seguirá siendo vicepresidente de la entidad, mientras que Ariadna Heinz será la nueva secretaria y Blanca Currià la nueva tesorera.

Estos son los resultados de las votaciones que el secretariado de la ANC ha celebrado este sábado en el Museu de la Pell de Igualada (Barcelona), en su pleno de constitución.

Nacido en 1959, Josep Vila es pedagogo, docente y activista, aunque actualmente está jubilado. También ha trabajado como profesor y director de servicios territoriales de juventud de la Generalitat en Girona.

Es socio de la ANC desde su fundación y ha sido coordinador de la entidad en Girona, entre otros cargos.

Vila fue el octavo candidato más votado en las elecciones al secretariado nacional. Los tres que más votos obtuvieron fueron Llach, Joan Matamala y Heinz.

Asume el cargo para el mandato 2026-2028 con la voluntad de "culminar el proceso de renovación interna iniciado los últimos dos años" y "fortalecer la ANC como gran herramienta de movilización" del independentismo.

En declaraciones a los medios tras ser elegido, Vila ha situado como objetivo "central" del mandato "construir una mayoría social" en favor de la independencia de Cataluña.

"Es lo que nos toca hacer desde el frente civil, y por eso hace falta seguir trabajando para resituar la independencia en el centro del debate público", ha añadido.

También se ha conjurado para hacer una ANC "más ágil, más sencilla, más adaptada al nuevo contexto político y social", que ve distinto al que había en 2012.

Vila quiere continuar la línea de trabajo de Llach para "recuperar" la movilización en las asambleas territoriales.

En ese sentido, la presencia del cantautor en la dirección como vicepresidente permite dar "continuidad" a esa labor, ha apuntado la entidad.

La defensa de la lengua y "la denuncia del expolio fiscal, cultural, social y nacional que sufre Cataluña" continuarán siendo ejes centrales de la acción de la ANC en esta nueva etapa.

La ANC destaca que la elección de la nueva dirección se ha producido en un clima de "amplio consenso". EFE