Sorloth entra en la convocatoria; Hancko, Giménez, Lookman y Almada, bajas

Madrid, 25 abr (EFE).- Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, entró este sábado en la convocatoria de Diego Simeone para el partido contra el Athletic Club en el Metropolitano, en el que son baja David Hancko, José María Giménez, Ademola Lookman y Thiago Almada.

Hancko es baja por quinto encuentro seguido por un esguince de tobillo, Giménez se pierde su sexto partido consecutivo por una lesión muscular y Lookman no jugará por segundo choque por unas molestias de la final de la Copa del Rey de hace una semana ante la Real Sociedad en Sevilla.

Además, Almada es baja por sanción por su expulsión del pasado miércoles ante el Elche, por lo que se ha quedado fuera de una convocatoria en la que repiten los canteranos Salvador Esquivel, Javi Boñar y Julio Díaz.

La convocatoria está compuesta por 22 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marc Pubill, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Javi Boñar y Julio Díaz; los medios Marcos Llorente, Obed Vargas, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Alex Baena; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los atacantes Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Antoine Griezmann. EFE